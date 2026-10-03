Ουκρανία: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για το πετρέλαιο πίσω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας

Snapshot Οι συνομιες ΗΠΑ-ωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνουν συμφωνία δισεκατομμυρίων για το πετρέλαιο με τη ρωσική εταιρεία Lukoil.

Η συμφωνία αφορά πετρελαϊκά πεδία, διυλιστήρια και σταθμούς εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αναμένεται η έγκρισή της από το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον.

Η πρόταση τέθηκε από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, που βλέπει τη συμφωνία ως μέσο επίδειξης επιχειρηματικών δυνατοτήτων με τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί θεωρούν τη συμφωνία ως τρόπο οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τη Ρωσία και πιθανό μέσο μείωσης των διεθνών τιμών ενέργειας.

Συμμετέχουν ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τοντ Μπόελι, δύο επιχειρηματικοί όμιλοι από τη Μέση Ανατολή, και φορέας της αμερικανικής κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Σε σημερινό της άρθρο η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνουν μία συμφωνία δισεκατομμυρίων για το πετρέλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η συμφωνία αυτή πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής, τα οποία έχουν σχέσεις με τους Αμερικανούς απεσταλμένους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συμφωνία αφορά στην ρωσική εταιρεία Lukoil και περιλαμβάνει πετρελαϊκά πεδία, διυλιστήρια, αλλά και σταθμούς εφοδιασμού βενζίνης σε όλο τον κόσμο, που διαχειρίζεται η εταιρεία. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο, καθώς αναμένεται η έγκρισή της από το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον, όμως το Reuters αναφέρει ότι η συμφωνία τέθηκε από τον Βλάντιμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο Πούτιν πρότεινε ότι με την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας θα δείξει στους Ρώσους ότι μπορούν να κάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας τη συναλλαγή ως τρόπο οικοδόμησης εμπιστοσύνης με το Κρεμλίνο, αλλά και ως πιθανό μέσο μείωσης των διεθνών τιμών ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τοντ Μπόελι, δύο επιχειρηματικοί όμιλοι από τη Μέση Ανατολή που έχουν συνεργαστεί με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και φορέας της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή των πληροφοριών είναι οκτώ πρόσωπα που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας και γνωρίζουν τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

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