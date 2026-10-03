Τασούλας: «Ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα» – Τι λέει για αυτοδυναμία και συνεργασίες

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι η σταθερότητα της χώρας θα κριθεί από τη λαϊκή ετυμηγορία και όχι από προαποφασισμένο κυβερνητικό σχήμα.

Εκφράζει εμπιστοσύνη ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα αποφύγουν παρατεταμένη ασυνεννοησία και πολιτικό κενό μετά τις εκλογές.

Υπογραμμίζει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής πόλωσης και της τοξικότητας.

Καταδικάζει τη «Γαλάζια Πατρίδα» ως αναθεωρητική θεωρία και ζητά διάλογο χωρίς ακραίες εθνικιστικές λογικές στα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηρίζει τη διατήρηση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο «λεηλασία διαρκείας» και προτείνει την επιστροφή τους σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Snapshot powered by AI

Σαφή πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα των εκλογών, τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη εθνικής συνεννόησης στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μέσα από τη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας, αυτοδυναμία και πιθανές επαναληπτικές εκλογές έχει ήδη ανοίξει, ο κ. Τασούλας επιλέγει να τοποθετήσει το βάρος στη λαϊκή ετυμηγορία και στη λειτουργία των θεσμών.

«Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας», αναφέρει, αποφεύγοντας να πάρει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου μοντέλου διακυβέρνησης.

Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα της κάλπης

Η πιο πολιτικά φορτισμένη αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας αφορά την πιθανότητα να μην προκύψει άμεσα κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο ίδιος εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι δεν φοβάται την ασυνεννοησία, καθώς θεωρεί πως, αν αυτή κυριαρχήσει, θα υπάρξει πολιτικό κόστος για εκείνον που θα τη χρεωθεί.

Παράλληλα, εκφράζει εμπιστοσύνη ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα διαβάσουν σωστά το μήνυμα της κάλπης και ότι η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης δεν θα παραταθεί σε βαθμό που να δημιουργήσει θεσμικό ή πολιτικό κενό. Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει και της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, την οποία ο Πρόεδρος χαρακτηρίζει κρίσιμη για μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η άμυνα, η στρατηγική αυτονομία και ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός.

«Συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επανέρχεται σε ένα θέμα που φαίνεται να αποτελεί κεντρικό άξονα της προεδρικής του παρουσίας: την ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική συνεννόηση.

Μιλώντας για τη χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, υποστηρίζει ότι η πολιτική πόλωση και η τοξικότητα λειτουργούν διαβρωτικά και ότι η υπέρβασή τους μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για «συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, στρέφει την προσοχή και στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας ότι ο τρόπος λειτουργίας τους ευνοεί τον άκριτο θυμό, τον παραλογισμό και τη χειραγώγηση.

Ακροδεξιά: «Γνωρίζουμε το κόστος της διολίσθησης στα άκρα»

Απαντώντας για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδίδει το φαινόμενο σε οικονομικές και κοινωνικές αιτίες, κάνοντας λόγο για μια «μελαγχολική δημοκρατία» που πολλές φορές δεν καταφέρνει να δώσει επαρκείς απαντήσεις στους πολίτες.

Για την Ελλάδα, ωστόσο, εκτιμά ότι η ιστορική εμπειρία λειτουργεί ως ισχυρό ανάχωμα. Η θέση του είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει μεγαλύτερη επίγνωση του κόστους που μπορεί να έχει η διολίσθηση στα άκρα και ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί παραμένουν ισχυροί.

Σκληρό μήνυμα προς την Τουρκία

Ιδιαίτερα σαφής είναι και η τοποθέτηση Τασούλα για τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν αποδέχεται αναθεωρητικές λογικές.

Αναφερόμενος στη «Γαλάζια Πατρίδα», τη χαρακτηρίζει «κίβδηλη θεωρία» και καλεί τους διαμορφωτές πολιτικής στην Τουρκία να «διαβάσουν περισσότερη ιστορία».

Παράλληλα, διαφοροποιείται από τη ρητορική της πολιτικής πλειοδοσίας στα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι η «πλειοδοσία εθνικοφροσύνης» δεν έχει ιστορικά αφήσει θετικό αποτύπωμα.

Γλυπτά του Παρθενώνα: «Λεηλασία διαρκείας»

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η τοποθέτησή του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη έκθεσή τους στο Βρετανικό Μουσείο «λεηλασία διαρκείας» και τον Έλγιν «απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα».

Το νέο στοιχείο στη θέση του είναι ότι επιχειρεί να μεταφέρει το ζήτημα σε καθαρά ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδέει την επανένωση των Γλυπτών με τη σταδιακή επαναπροσέγγιση της Βρετανίας με την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή τους θα αποτελούσε μια χειρονομία όχι μόνο προς την Ελλάδα, αλλά και προς την ίδια την Ευρώπη.

Το πολιτικό στίγμα της παρέμβασης

Η συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας αποκτά πολιτικό βάρος κυρίως επειδή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες και τη θεσμική σταθερότητα έχει ήδη ενταθεί.

Χωρίς να εισέρχεται στην κομματική αντιπαράθεση, ο Κωνσταντίνος Τασούλας επιλέγει να δώσει έμφαση στη λειτουργία των θεσμών, στην ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και στη βούληση του εκλογικού σώματος.

Το βασικό του μήνυμα είναι ότι η σταθερότητα δεν προκύπτει από έναν προκαθορισμένο κυβερνητικό τύπο, αλλά από την απόφαση των πολιτών και από την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να μεταφράζει αυτή την απόφαση σε λειτουργική διακυβέρνηση.

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