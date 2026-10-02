Μέγκαν Φοξ: Με κόκκινη ολόσωμη φόρμα πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση για τη στυτική δυσλειτουργία

Snapshot Η Μέγκαν Φοξ πρωταγωνιστεί ως «Ro Sparks» σε διαφήμιση για συνταγογραφούμενη θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας.

Η καμπάνια χρησιμοποιεί χιούμορ και παιχνιδιάρικες ατάκες για να προσεγγίσει ένα δύσκολο και αμήχανο θέμα.

Η ηθοποιός τονίζει πως ο στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα ντροπής και να διευκολυνθεί η συζήτηση για τη στυτική δυσλειτουργία.

Η Φοξ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάτι λάθος ή ελάττωμα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και καλεί να μην το κρύβουν.

Η επιλογή της Μέγκαν Φοξ στον ρόλο θεωρείται ιδανική και η ίδια πιστεύει ότι γεννήθηκε γι’ αυτό. Snapshot powered by AI

Η Μέγκαν Φοξ πρωταγωνιστεί σε μια διαφορετική διαφημιστική καμπάνια, υποδυόμενη τη φανταστική «Ro Sparks», το πρόσωπο της ομώνυμης συνταγογραφούμενης θεραπείας για τη στυτική δυσλειτουργία.

Η 40χρονη ηθοποιός εμφανίζεται με μια εντυπωσιακή, εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα και επιστρατεύει το χιούμορ για να μιλήσει για ένα θέμα που συχνά παραμένει δύσκολο να συζητηθεί ανοιχτά.

Μιλώντας στο People, η Μέγκαν Φοξ δήλωσε πως θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος ρόλος της ταιριάζει απόλυτα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ίσως γεννήθηκα γι’ αυτό» και πως «δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει σε αυτό».

Η ίδια εξήγησε ότι στόχος της καμπάνιας είναι να προσεγγίσει ένα σοβαρό ζήτημα με έναν πιο ανάλαφρο τρόπο.

«Γιατί να πάρεις κάτι που είναι ήδη ένα δύσκολο θέμα και να το κάνεις ακόμη πιο δύσκολο; Ήδη φαίνεται σοβαρό, οπότε ας το κάνουμε να μοιάζει διασκεδαστικό», ανέφερε.

Η Μέγκαν Φοξ γίνεται η «Ro Sparks»

Στη διαφήμιση, η ηθοποιός ενσαρκώνει τη «Ro Sparks», ένα φανταστικό πρόσωπο που παρουσιάζει τη θεραπεία με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο τρόπο, χρησιμοποιώντας ατάκες με διπλή σημασία.

Η καμπάνια επιχειρεί έτσι να κάνει πιο εύκολη τη συζήτηση γύρω από τη στυτική δυσλειτουργία, ένα ζήτημα για το οποίο αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται αμηχανία.

«Δεν υπάρχει κάτι που είναι λάθος»

Για τη Μέγκαν Φοξ, το σημαντικότερο κομμάτι της συμμετοχής της ήταν ακριβώς η προσπάθεια να περιοριστεί το αίσθημα ντροπής γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν έχεις κάποιο ελάττωμα. Δεν υπάρχει κάτι που να πάει στραβά με εσένα. Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρύβεις», ανέφερε.

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