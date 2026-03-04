H Μέγκαν Φοξ επέστρεψε στο Instagram πιο καυτή από ποτέ ποζάροντας με το εσώρουχό της

Η Μέγκαν Φοξ έκανε το πιο εντυπωσιακό comeback στο Instagram.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την πλήρη διαγραφή του λογαριασμού της, η ηθοποιός μοιράστηκε τέσσερις εικόνες από πρόσφατο φωτογραφικό γύρισμα. Μάλιστα, συνόδευσε τα στιγμιότυπα με μία όχι και τόσο αισιόδοξη διάθεση, γράφοντας στη λεζάντα: «όλα είναι πιο όμορφα γιατί είμαστε καταδικασμένοι».

Στις εικόνες η 39χρονη σταρ φαίνεται να κάθεται στο πάτωμα φορώντας ένα στενό μαύρο κορσέ, στρινγκ, ψηλές μαύρες κάλτσες μέχρι το μηρό και πλατφόρμες με τακούνια, διακοσμημένες με πολλά γραφικά φύλλα κάνναβης σε κάθε παπούτσι. Γύρω από το λαιμό της είχε ένα μαύρο κολάρο με ασημένια αγκάθια.

https://www.instagram.com/p/DVbz1-JEqEP/

Η Fox μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από την φωτογράφιση σε story της στο Instagram, γράφοντας: «Είμαι ζωντανή, μόλις έπεσαν νέες φωτογραφίες».

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Fox είχε κάνει πλήρη εκκαθάριση στον λογαριασμό της στο Instagram, εν μέσω φημών για τον χωρισμό της με τον MGK.

Είχε αφήσει μόνο μία φωτογραφία στο προφίλ της: την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της.

