Θανάσης Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αγκαλιάζει τον Απόδημο Ελληνισμό – Η Δημοκρατία μας δεν έχει σύνορα»

Με έντονη αναφορά στη σημασία της ενότητας του Ελληνισμού και στον ιστορικό δεσμό της πατρίδας με τα παιδιά της στο εξωτερικό, τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού και τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπαθανάσης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «ιστορικό βήμα δημοκρατικής διεύρυνσης», τονίζοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει έμπρακτα τον ρόλο και την προσφορά των Ελλήνων της διασποράς.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ο Ελληνισμός δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας. Υπάρχει σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Οι Έλληνες της διασποράς κράτησαν ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη και την εθνική ταυτότητα σε δύσκολες εποχές και στήριξαν την πατρίδα σε κρίσιμες στιγμές. Η Ελλάδα οφείλει να τους δώσει φωνή στη δημοκρατική της λειτουργία».

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται για πρώτη φορά εκλογική περιφέρεια εξωτερικού, δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν δικούς τους εκπροσώπους στη Βουλή, ενώ παράλληλα η επιστολική ψήφος αίρει πρακτικά εμπόδια και διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες.

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν δημιουργεί νέο εκλογικό σώμα, αλλά διευκολύνει τους ήδη εγγεγραμμένους εκλογείς να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους.

«Η Δημοκρατία γίνεται ισχυρότερη όταν αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της. Με το νομοσχέδιο αυτό κάνουμε ένα βήμα ενότητας και στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον παγκόσμιο Ελληνισμό ως ζωντανό και ενεργό κομμάτι του έθνους μας», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εθνική επιλογή που ενισχύει τη δημοκρατική συμμετοχή και τους δεσμούς της πατρίδας με τον Απόδημο Ελληνισμό.

«Γιατί η Ελλάδα δεν τελειώνει στα σύνορά της. Ο Ελληνισμός είναι οικουμενικός και βρίσκεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου κατοικούν Έλληνες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

Διαβάστε επίσης