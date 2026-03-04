«Παρακαλώ, μην με αγγίζετε»: Το αμήχανο σκηνικό με την Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Μία αμήχανη στιγμή με την Κέιτ Μος κατέγραψε κάμερα έξω από το show του YSL κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης (3/3), με το διάσημο μοντέλο να λέει αγανακτισμένη «παρακαώ μην με αγγίζετε!».

Η 52χρονη ντίβα της μόδας έφτασε στο show του διάσημου οίκου που πραγματοποιήθηκε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ πιασμένη χέρι-χερι με την Frankie Rayder.

Kate Moss declares 'please don't touch me - I don't like being manhandled' as she reacts while arriving at the YSL show in Paris pic.twitter.com/nsHCdiPrJa — G R I F T Y (@GriftReport) March 4, 2026

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου η Κέιτ Μος φαίνεται να φωνάζει αναστατωμένη «Παρακαλώ μη με αγγίζετε! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει να με χειρίζονται καθόλου. Ξέρετε πώς είναι οι άνθρωποι...», ενώ μιλούσε με την Frankie καθ’ οδόν προς το show.

Στη συνέχεια αρχίζει να διηγείται μια ιστορία για μια φορά που κάποιος την άγγιξε και το δείχνει στην Frankie συνδέοντας τα χέρια τους, μιμούμενη τη χειρονομία.

Οι δύο γυναίκες στη συνέχεια χαιρετούν ανθρώπους έξω από τον χώρο καθώς μπαίνουν μέσα, πριν κοπεί το βίντεο.

