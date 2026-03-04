Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

Με 201 ναι» υπερψηφίστηκε η επιστολική ψήφος για τους απόδημους

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά
Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την συνταγματική διάταξη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Ορισμό εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» από την Ολομέλεια.

Οι διατάξεις που αφορούν την παροχή και τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους διαμένοντες εκτός της επικράτειας, συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 θετικές ψήφους και θα ισχύσουν από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν την δημιουργία της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των 2/3 απαιτούμενο ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύσουν κατά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ούτε και εάν υπάρξουν επαναληπτικές (με λίστες υποψηφίων), αλλά σε εκείνες που θα διεξαχθούν και πάλι με σταυρό προτίμησης.

Ειδικότερα κατά την ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 296 βουλευτές

Το άρθρο 3 - Σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 4 - Αριθμός βουλευτών εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 6 - Δικαίωμα υποβολής πρότασης ψηφοδελτίου εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού (μόνο όσα κόμματα έχουν συνδυασμούς στα ¾ του συνόλου των περιφερειών της Επικράτειας) έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών.

Το άρθρο 10 - Προσαρμογή διατάξεων ν. 4648/2019 στη σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Το άρθρο 11 - Θέσπιση ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 12- για την Έναρξη ισχύος των παραπάνω έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Συνεπώς κανένα από τα άρθρα αυτά δεν έλαβε 200 θετικές ψήφους και δεν θα ισχύσουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα,

Τα άρθρα 13 - Για τους σκοπούς της διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβαν αντίστοιχα 207 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 14 - Αντικείμενο διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβε αντίστοιχα 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών»

Το άρθρο 15 - Τρόπος άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Δυνατότητα επιστολικής ή δια ζώσης ψήφου έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 16 - Επιλογή τρόπου άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκλογείς εκτός επικρατείας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 17 - Προσθήκη του τρόπου άσκησης εκλογικού δικαιώματος στο περιεχόμενο ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 18- Αναβάθμιση της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 66 «κατά» και 29 «παρών».

Το άρθρο 19- Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 20 - Εκλογικά Τμήματα - Εκλογικά καταστήματα έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 48 «κατά» και 47 «παρών».

Το άρθρο 21 - 'Ασκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική για τους αποδήμους έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 22 - Προσαρμογή προθεσμιών - Περιορισμός αποστολής φακέλων μόνο σε εκλογείς εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 23 - Ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές και έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 24 - Με τις καταργούμενες διατάξεις έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 25 για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Β' Κεφαλαίου που αφορούν την επιστολική ψήφο έλαβε 202 ψήφους «υπέρ», έναντι 88 «κατά» και 6 «παρών».

Συνεπώς ότι αφορά και την δυνατότητα επιστολικής ψήφους για τους Έλληνες του εξωτερικού θα ισχύει από τις επόμενες εθνικές εκλογές

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

