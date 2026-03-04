Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Καταιγιστικός στη Λεωφόρο και μόνος στην τέταρτη θέση

Απολαυστικός ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, διέλυσε με 4-1 τον ΟΦΗ χάρη στα παρθενικά γκολ των Ρενάτο Σάντσες και Σαντίνο Αντίνο, αλλά και δύο ακόμα από τους Ανάς Ζαρουρί και τιν Γεντβάι και εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Καταιγιστικός στη Λεωφόρο και μόνος στην τέταρτη θέση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ απέδωσε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έφτασε τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off, τρεις πόντους πάνω από τον Λεβαδειακό, τον οποίο αντιμετωπίζει την ερχόμενη Κυριακή (8/3, 19:00).

Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους», με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα σημειώνοντας δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο! Μόλις στο 7ο λεπτό από πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γεντβάι με εντυπωσιακό άλμα πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους’, που βρήκαν γκολ πριν το πρώτο δεκάλεπτο σε τέταρτο σερί παιχνίδι.

Στο 15’ από ωραία παράλληλη κίνηση του Τετέι και «σπάσιμο» της μπάλας προς τα έξω, ο Ρενάτο Σάντσες με εξαιρετικό μακρινό σουτ σημάδεψε τη γωνία του Χριστογεώργου κι έκανε το 2-0.

Οι «πράσινοι» έχασαν στο 20’ με τραυματισμό τον Ίνγκασον, με τον Ράφα Μπενίτεθ να φέρνει στους στόπερ τον Κάτρη και να περνάει δεξιά σ’ όλη την πλευρά τον Ανάς Ζαρουρί, ενώ στο 24’ από ωραία σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε κι απέκρουσε στη γωνία του.

Ο ΟΦΗ μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο όταν ο Νους βρήκε με ωραίο τρόπο τον Αθανασίου, ο οποίος πρόλαβε να βγάλει τη σέντρα προς τον Σαλσέδο που πλάσαρε από κοντά για το 2-1.

Το γκολ των Κρητικών δεν... αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό που συνέχισε φουλ επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48’ ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το δυνατό σουτ του Ταμπόρδα, όμως στο 51’ ήρθε άλλο ένα γκολ για τους «πράσινους». Από πάσα του Τετέι στον Ρενάτο Σάντσες, οι αμυντικοί του ΟΦΗ πρόλαβαν να τον κόψουν την τελευταία στιγμή, αλλά ο Αντίνο με ψύχραιμο πλασέ στην κίνηση έκανε το 3-1 για τους «πράσινους».

Στο 52’ ο Νους βρήκε χώρο, προχώρησε και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε καταπληκτική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 73’ ο Τετέι πέρασε τους πάντες και τα... πάντα, αλλά ο Χριστογεώργος κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ που επιχείρησε.

Στο 82’ ο γκολκίπερ του ΟΦΗ έκανε εξαιρετική επέμβαση και στο πού δυνατό σουτ του Σισοκό, ενώ στο 86’ ο Ζαρουρί σημείωσε το γκολ του αγώνα. Πήρε την μπάλα από πλάγια θέση και με ένα τρομερό σουτ την έστειλε στο «παραθυράκι» του Χριστογεώργου για το τελικό 4-1 μέσα σε αποθέωση απ’ το κοινό της Λεωφόρου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον (20’ λ.τρ. Ζαρουρί), Ερνάντεθ, Κάτρης, Ρενάτο Σάντσες (64’ Σισοκό), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Αντίνο (75’ Πελίστρι), Ταμπόρδα (75’ Τζούρισιτς), Τετέι (76’ Πάντοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας (73’ Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια (74’ Θεοδοσουλάκης), Κανελλόπουλος (46’ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Αθανασίου (87’ Χατζηθεοδωρίδης), Νους, Φούντας (74’ Ισέκα), Σαλσέδο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε απόλυτη ετοιμότητα η Κύπρος: Το SMS που πήγε σε όλους τους πολίτες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει»: Συγκινεί 24χρονη για την μοναξιά του να είσαι καρκινοπαθής

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Καταιγιστικός στη Λεωφόρο και μόνος στην τέταρτη θέση

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: «Ντου» της ΕΚΑΜ τα ξημερώματα σε σπίτι– Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα – Δύο συλλήψεις

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

19:50ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Πώς αυξήθηκε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1: Με τρομερό γκολ βάζει το... κερασάκι ο Ζαρουρί

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Πριμ 1.000.000 επιπλέον σε περίπτωση που κάνουμε triple crown»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Οι 100 πρώτες ώρες που άλλαξαν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής

19:26LIFESTYLE

«Παρακαλώ, μην με αγγίζετε»: Το αμήχανο σκηνικό με την Κέιτ Μος στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η χώρα μας είναι προστατευμένη - Απάντηση στην καταγγελία Κουτσούμπα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε το Ιντσιρλίκ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντετριμμένος ο Έλληνας παππούς των τριών παιδιών που σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε καταφύγιο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού YAK-130 από μαχητικό αεροσκάφος F-35I

19:03LIFESTYLE

H Μέγκαν Φοξ επέστρεψε στο Instagram πιο καυτή από ποτέ ποζάροντας με το εσώρουχό της

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αγκαλιάζει τον Απόδημο Ελληνισμό – Η Δημοκρατία μας δεν έχει σύνορα»

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Οι υπερπλούσιοι πληρώνουν έως και 350.000 δολάρια για να φύγουν με ιδιωτικά τζέτ

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενεργειακή ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στα ελληνικά νοικοκυριά

18:38LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ κάνει την έκπληξη στα μέσα της σεζόν – Η ανακοίνωση για τον Σάκη Τανιμανίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - WSJ: Ο ιρανικός πύραυλος στόχευε το Ιντσιρλίκ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συντετριμμένος ο Έλληνας παππούς των τριών παιδιών που σκοτώθηκαν ενώ πήγαιναν σε καταφύγιο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η χώρα μας είναι προστατευμένη - Απάντηση στην καταγγελία Κουτσούμπα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε απόλυτη ετοιμότητα η Κύπρος: Το SMS που πήγε σε όλους τους πολίτες

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot - Δείτε βίντεο με την μεταφερόμενη αντιαεροπορική συστοιχία δίπλα στη θάλασσα

15:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιχειρήσεις στο Ιράν - «Σκοτώσαμε τον διοικητή της μονάδας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ»

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος: Ο τορπιλισμός της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα - Βίντεο ντοκουμέντο

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουν και οι Έλληνες του εξωτερικού - «Ναι» και από Σαμαρά

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την κατάρριψη ιρανικού YAK-130 από μαχητικό αεροσκάφος F-35I

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

12:10LIFESTYLE

Αλλαγές στη μεσημεριανή ζώνη - Ο ΣΚΑΪ μεγαλώνει τη διάρκεια του Τσουρού και το MEGA βάζει εκπομπή

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ