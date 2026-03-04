Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου Ευβοίας 

Newsbomb

Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Αυλωνάρι Ευβοίας καθώς ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής και όλη η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 43χρονος έχασε τη ζωή του διερευνώνται

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-1: Μειώνει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Σαλσέδο

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενεργειακή ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στα ελληνικά νοικοκυριά

18:38LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ κάνει την έκπληξη στα μέσα της σεζόν – Η ανακοίνωση για τον Σάκη Τανιμανίδη

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To κόλπο του... Κόλπου: Εκτοξεύονται οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης – Ξεπέρασε το 1,80 ευρώ η αμόλυβδη - Πληθαίνουν οι καταγγελίες για κερδοσκοπία

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας

18:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε πάνω από 20 πλοία του Ιρανικού Ναυτικού - Βίντεο με τα χτυπήματα

18:06LIFESTYLE

«Σ'αγαπάμε»: Συγκινεί η ανάρτηση του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ για τα γενέθλια του Μπρούκλιν

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Διήμερο Συνέδριο: Μετανάστευση, Άσυλο, Ιθαγένεια: Υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Νεκρό 8χρονο κορίτσι αφού καταπλακώθηκε από snowmobile σε χιονοδρομικό κέντρο

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον Χάρι Μαγκουάιρ

17:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 53χρονος με υλικό παιδικής πορνογραφίας και βίντεο από κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 38 μεταναστών νότια της Κρήτης

17:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ρώτα τον Ψυχολόγο» με τον Μάνο Χατζημαλωνά στο Θέατρο Μαβίλη

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατευθυνόταν στην Κύπρο ο πύραυλος που καταρρίφθηκε- Οι τρεις θεωρίες για τον στόχο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρικό υπουργείο Εξωτερικών, στην Άγκυρα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κατά 13,1% η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Φεβρουάριο

17:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος: Ο τορπιλισμός της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα - Βίντεο ντοκουμέντο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot - Δείτε βίντεο με την μεταφερόμενη αντιαεροπορική συστοιχία δίπλα στη θάλασσα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατευθυνόταν στην Κύπρο ο πύραυλος που καταρρίφθηκε- Οι τρεις θεωρίες για τον στόχο

15:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιχειρήσεις στο Ιράν - «Σκοτώσαμε τον διοικητή της μονάδας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ»

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας

04:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πάμε σε αντικυκλωνικές συνθήκες – Πώς θα επηρεαστεί η χώρα μετά τις 8 Μαρτίου

18:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-1: Μειώνει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Σαλσέδο

12:10LIFESTYLE

Αλλαγές στη μεσημεριανή ζώνη - Ο ΣΚΑΪ μεγαλώνει τη διάρκεια του Τσουρού και το MEGA βάζει εκπομπή

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To κόλπο του... Κόλπου: Εκτοξεύονται οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης – Ξεπέρασε το 1,80 ευρώ η αμόλυβδη - Πληθαίνουν οι καταγγελίες για κερδοσκοπία

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μικροδιαταραχή αλλάζει για λίγο τον καιρό - Πότε επιστρέφουμε στην... άνοιξη

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ