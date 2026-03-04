Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας
Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου Ευβοίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Αυλωνάρι Ευβοίας καθώς ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.
Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής και όλη η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 43χρονος έχασε τη ζωή του διερευνώνται
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον Χάρι Μαγκουάιρ
17:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διάσωση 38 μεταναστών νότια της Κρήτης
17:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Ρώτα τον Ψυχολόγο» με τον Μάνο Χατζημαλωνά στο Θέατρο Μαβίλη
17:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
13:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ