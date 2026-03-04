Εύβοια: 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Αυλωνάρι Ευβοίας καθώς ένας 43χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής και όλη η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 43χρονος έχασε τη ζωή του διερευνώνται