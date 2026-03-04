Ο ΣΚΑΪ κάνει την έκπληξη στα μέσα της σεζόν – Η ανακοίνωση για τον Σάκη Τανιμανίδη

Με μία ανακοίνωση, το απόγευμα της Τετάρτης, ο ΣΚΑΪ γνωστοποιεί ότι ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται στην οικογένεια του Φαλήρου.

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown Entertainment, για την 4η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού DRAGONS’ DEN, καθώς και άλλων πρωτοποριακών τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως Money Tigers, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων Dragons’ Den, Shark Tank και Lions’ Den) και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου στις χώρες μετάδοσής του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι DRAGONS έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής δράση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Όπως σας είχαμε γράψει, οι σχέσεις του Σάκη Τανιμανίδη με τον ΑΝΤ1 είχαν διαταραχθεί από την απόφαση των ιθυνόντων να μην βγάλουν αυτή τη χρονιά το σόου επιχειρηματικότητας. Ο παρουσιαστής και παραγωγός, πλέον, έδωσε τα χέρια με τον ΣΚΑΪ και φαίνεται ότι το «Dragons’ Den» είναι μόνο η αρχή.

Διαβάστε επίσης