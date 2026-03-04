Εκτοξεύονται οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης - Καταγγελίες για κερδοσκοπία

Οι καταναλωτές φοβούνται ότι θα ξυλιάσουν και δεν θα μπορούν να κινηθούν - Σοβαρές καταγγελίες για χτυπήματα κερδοσκοπίας, τα τεχνάσματα που καταγγέλλουν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Εκτοξεύονται οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης - Καταγγελίες για κερδοσκοπία
  • Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν σημαντικά μέσα σε λίγες ημέρες, με καταγγελίες για κερδοσκοπία και τεχνάσματα από πρατηριούχους.
  • Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κυκλάδες, οι τιμές της αμόλυβδης έφτασαν έως και 2,25 ευρώ το λίτρο.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα σε πρατήρια που εντοπίστηκαν παραβάσεις τιμών.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα όπως πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, Fuel Pass και επιδότηση στο ρεύμα για την αντιμετώπιση της κρίσης στα καύσιμα.
  • Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως παρουσίασαν πτώση μετά από χθεσινή πτώση στα χρηματιστήρια, προσφέροντας μικρή αισιοδοξία.
Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπως φαίνεται έχει αποτελέσει ευκαιρία για τους κερδοσκόπους να ενεργοποιηθούν και χρησιμοποιώντας αδιανόητα τερτίπια αυξάνουν τις τιμές στα καύσιμα με στόχο να κερδοσκοπήσουν.

Οι τιμές σε πολλά βενζινάδικα αυξήθηκαν αδικαιολόγητα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα οι αυξήσεις κυμαίνονται έως +2 σεντ στην αμόλυβδη και έως +7 σεντ στο πετρέλαιο. Μάλιστα δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που έγινα γενναίες αυξήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Δείτε στον πίνακα που ακολυθεί το ράλι των τιμών στα καύσιμα τα τελευταία 24ωρα:

rali-timon.jpg

Οι τιμές που κατέγραψε το Mega πανελλαδικά είναι αδιανόητα ακριβές σε σχέση με πριν λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα:

Στην Αθήνα η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης: 1,864

Στη Θεσσαλονίκη η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης: 1,899

Στην Πάτρα η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης: 1.827

Στην Κρήτη η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης: Μάλια 1.999

Στις Κυκλάδες η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης: Μήλος 2,250

Καταγγελίες καταναλωτών για κερδοσκοπία

Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις αυξήσεις των τιμών αλλά και με τα τερτίπια των επιτήδειων που ανεβάζουν τις τιμές μέρα με την ημέρα για να κερδοσκοπήσουν. Καταναλωτές είναι σε απόγνωση καθώς το έξοδο της θέρμανσης αλλά και της μετακίνησης αποτελεί βασικό «αγκάθι» στην καθημερινότητά τους.

Στο Πόρτο Ράφτη καταναλωτής άκουσε πως το βυτιοφόρο χάλασε και δεν μπορούν να του πάνε καύσιμο. Εκείνος αποφάσισε να αγοράσει καύσιμο την επόμενη ημέρα με αδιανόητη αύξηση. Συγκεκριμένα την Τρίτη κόστιζε 1.18 ενώ την Τετάρτη 1.27.

Αντίστοιχη καταγγελία έκανε και ένας κάτοικος στα βόρεια Προάστια:

«Μένω στα βόρεια προάστια και προχθές παρήγγειλα πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή 1.13. Μας ενημέρωσαν ότι "χάλασε" το βυτιοφόρο και ότι θα μας εξυπηρετούσαν μετά από δύο ημέρες. Σήμερα λοιπόν ήρθε, η τιμή που μας το πούλησαν ήταν 1.25. Αυτό δεν συνέβη μόνο σε μένα αλλά σε όλη τη γειτονιά», ανέφερε ο καταναλωτής.

Την ίδια στιγμή, πρατηριούχοι μιλώντας στο Mega, εξήγησαν ότι οι τιμές στα καύσιμα έχουν αυξηθεί όχι μόνο εξαιτίας των κερδοσκόπων αλλά και από το ότι και οι ίδιοι αγοράζουν πλέον ακριβότερα.

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους φοβούνται ότι θα ξυλιάσουν και σπεύδουν ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες να παραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι ουρές στα βενζινάδικα είναι ατελείωτες.

Πριν από την Παρασκευή αναμένεται να φτάσει 1,80 ευρώ/το λίτρο

Σύμφωνα με το Mega, oι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται να φτάσουν:

  • Αμόλυβδη: 1,85 € / λίτρο
  • Diesel: 1,60 € λίτρο
  • Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,28 € / λίτρο

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κατάστασης που βρίσκονται στο τραπέζι είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το Fuel pass και την επιδότηση στο ρεύμα.

Έλεγχοι και πρόστιμα στην αγορά καυσίμων

Εν μέσω αυτού του κλίματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο -από το μεσημέρι του Σαββάτου- την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

Ανακάμπτουν οι αγορές μετά τη χθεσινή «βουτιά» στο χρηματιστήριο

Αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί η σημερινή ανάκαμψη στις αγορές που έγινε μετά τη χθεσινή «βουτιά».

Σήμερα το Αμερικανικό αργό εμφάνισε πτώση κατά 1,29% και πωλείται κατά 73,60 δολάρια το βαρέλι.

Πτώση σημείωσε κατά 0.82% το μπρεντ που πωλείται κατά 80,70 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, πτωτικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο που σημείωσε πτώση κατά 12,60% και πωλείται κατά 47,45 ευρώ η μεγαβατώρα.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Mega

