Η ενεργειακή ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στα ελληνικά νοικοκυριά

Η σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή τιμή του αργού και στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν είναι αυτόματη ούτε απόλυτα αναλογική

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Η ενεργειακή ένταση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπος στα ελληνικά νοικοκυριά

Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν.

AP.
Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας ανησυχία για το πώς αυτές οι εξελίξεις θα μεταφερθούν στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Η άνοδος του πετρελαίου Brent και οι έντονες διακυμάνσεις στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο δεν αποτελούν απλώς αριθμούς στις οθόνες των χρηματιστηρίων, αλλά προάγγελο πιθανών αυξήσεων στη θέρμανση και στο συνολικό ενεργειακό κόστος.

Η σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή τιμή του αργού και στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν είναι αυτόματη ούτε απόλυτα αναλογική. Το Brent αποτελεί δείκτη τιμής του αργού πετρελαίου, όμως το προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή έχει προηγουμένως υποστεί διύλιση και επιβαρύνεται με μια σειρά από κόστη και φόρους. Στην ελληνική περίπτωση, περίπου το μισό της τελικής τιμής αφορά φόρους και τέλη, ενώ σημαντικό μέρος διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου, τα εμπορικά περιθώρια, τα μεταφορικά, τα ασφάλιστρα και την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου. Επομένως, μια άνοδος του Brent δεν μεταφέρεται αυτούσια στην αντλία, αλλά αν διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, τελικά αποτυπώνεται στην τσέπη του καταναλωτή, ιδίως σε όσους προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για τη χειμερινή περίοδο.

Διαφορετική είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο. Σήμερα, η τιμολόγησή του στην Ευρώπη βασίζεται κυρίως στον δείκτη TTF και όχι σε άμεση σύνδεση με το πετρέλαιο. Η τιμή του εξαρτάται περισσότερο από τα επίπεδα αποθεμάτων, τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα φορτίων LNG και τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τις ίδιες ποσότητες. Παρότι ιστορικά υπήρξαν συμβάσεις που συνέδεαν το αέριο με το πετρέλαιο, αυτή η πρακτική έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί. Έτσι, οι αυξήσεις στο Brent δεν σημαίνουν απαραίτητα αντίστοιχες αυξήσεις στο φυσικό αέριο, αν και μια γενικευμένη γεωπολιτική κρίση μπορεί να επηρεάσει και τις δύο αγορές. Ακόμη και μετά τις πρόσφατες ανατιμήσεις, το φυσικό αέριο παραμένει συνήθως φθηνότερο ανά μονάδα ενέργειας σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, γεγονός που το καθιστά πιο ανταγωνιστική επιλογή όπου υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο.

Τα στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ κατέχουν στρατηγική σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και μεγάλο μέρος των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από χώρες του Κόλπου. Μια παρατεταμένη διακοπή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία και να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η επίπτωση δεν θα περιοριζόταν στις διεθνείς αγορές, αλλά θα μεταφερόταν γρήγορα και στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα, παρότι διαθέτει ισχυρή διυλιστική βάση, εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και διατηρεί υψηλό ποσοστό κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων στο ενεργειακό της μίγμα. Αυτό την καθιστά πιο ευάλωτη σε διεθνείς αναταράξεις. Ένα σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις του Brent μεταφράζονται σχετικά γρήγορα σε πραγματικό οικονομικό βάρος.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αν πρέπει να κινηθούν άμεσα για προμήθεια καυσίμων ή να αναμένουν πιθανή αποκλιμάκωση. Οι αγορές ενέργειας χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα και συχνά αντιδρούν τόσο σε πραγματικά γεγονότα όσο και σε προσδοκίες.

Αν η ένταση περιοριστεί, μέρος της ανόδου μπορεί να αντιστραφεί. Αν όμως η κρίση παραταθεί ή κλιμακωθεί, οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν υψηλότερα. Σε συνθήκες αβεβαιότητας, η ψύχραιμη και σταδιακή διαχείριση των αναγκών θέρμανσης φαίνεται πιο συνετή από τις βιαστικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η γεωπολιτική αστάθεια υπενθυμίζει πόσο άμεσα συνδέεται η διεθνής πολιτική σκηνή με το καθημερινό κόστος ζωής στην Ελλάδα.

