Explainer: Πώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται στον θαλάσσιο τομέα

Ο τορπιλισμός της ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα έδειξε ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή μετά τον αέρα μεταφέρεται και στη θάλασσα.

Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED, τα οποία υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος έχει επεκταθεί στα ανοιχτά της θάλασσας.

Τις τελευταίες 48 ώρες, η ACLED κατέγραψε τουλάχιστον έξι θαλάσσιες ή σχετικές με τη θάλασσα επιθέσεις με τη χρήση drones, βλημάτων και πυραύλων στον Κόλπο του Ομάν, τον Περσικό Κόλπο και τα ύδατα του Μπαχρέιν.

Αυτές περιλαμβάνουν άμεσες επιπτώσεις σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και πολλά άλλα τραυματίστηκαν.

Η αναχαίτιση ενός πυραύλου πάνω από το λιμάνι Khalifa bin Salman είχε ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα εμπορικό πλοίο από θραύσματα.

«Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες 48 ώρες δεν είναι απλώς ένα συμβολικό περιβάλλον απειλής. Πολλά πλοία έχουν υποστεί άμεσες επιπτώσεις ή έχουν στοχοποιηθεί σε διαφορετικές θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με θανάτους και τραυματισμούς. Αυτό το μοτίβο από μόνο του αρκεί για να προκαλέσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά των εμπορικών φορέων», δήλωσε ο Luca Nevola, ανώτερος αναλυτής της ACLED για την Υεμένη και τον Κόλπο.

«Από άποψη ασφάλειας, η πιο σημαντική μεταβλητή είναι αν αυτά τα περιστατικά θα παραμείνουν μεμονωμένα ή θα επαναληφθούν. Τα δεδομένα της ACLED σχετικά με τη θαλάσσια και διασυνοριακή δραστηριότητα στον Κόλπο δείχνουν ότι οι κύκλοι κλιμάκωσης συχνά ξεκινούν με περιορισμένες, συμβολικές ενέργειες που δοκιμάζουν τα όρια της διεθνούς αντίδρασης», δήλωσε ο Nevola.

Μια βασική μεταβλητή, πρόσθεσε, είναι το αν οι Χούθι θα συμμετάσχουν στη σύγκρουση: «Έχουμε δει στο παρελθόν ότι τα θαλάσσια θέατρα μπορούν να επεκταθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια περιφερειακών κρίσεων. Εάν η Ερυθρά Θάλασσα ενεργοποιηθεί εκ νέου ως μέτωπο πίεσης, αυτό θα διευρύνει σημαντικά τον αντίκτυπο στην ασφάλεια και το εμπόριο».

