Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε πλοίο σε δοκιμή τορπίλης - Πλάνα από το «χτύπημα»

Στη δημοσιότητα πλάνα από τη βύθιση του KNM Trondheim στα ανοικτά των ακτών της Αρκτικής - Σφοδρές αντιδράσεις από Νορβηγούς ψαράδες και περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ένα υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε μια φρεγάτα με τορπίλη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στα βόρεια νορβηγικά ύδατα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική συμμαχία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Συμμαχική Διοίκηση του Νόρφολκ δείχνει τη φρεγάτα KNM Trondheim να βυθίζεται αφού χτυπήθηκε από την τορπίλη κατά τη διάρκεια της άσκησης, που διεξήχθη κοντά στη νορβηγική Αρκτική.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, η άσκηση πραγματοποιήθηκε για να «επαληθευτεί και να επιδειχθεί η ισχύς κρούσης που αντιπροσωπεύουν το όπλο και το υποβρύχιο».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετά πλοία και μονάδες. Η τορπίλη, που εκτοξεύτηκε από ένα υποβρύχιο κλάσης Ula του Νορβηγικού ναυτικού.

Με τις αεροστεγείς πόρτες ανοιχτές, η φρεγάτα πλημμύρισε γρήγορα και βυθίστηκε στα νερά της Αρκτικής σε βάθος περίπου 2.200 μέτρων από το νησί Senja.

Το KNM Trondheim δεν ήταν άγνωστο στο να χρησιμεύσει ως δοκιμαστικός στόχος. Η φρεγάτα, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960, είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν το 2013 για τη δοκιμή του νορβηγικής κατασκευής Naval Strike Missile. Σε εκείνη την περίπτωση, η κεφαλή των 120 κιλών του πυραύλου προκάλεσε τεράστια ζημιά, αλλά δεν κατάφερε να τη βυθίσει.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το Trondheim υποβλήθηκε σε πολλαπλές επιθέσεις πριν από το τελικό χτύπημα της τορπίλης. Η βρετανική φρεγάτα HMS Somerset και η νορβηγική Thor Heyerdahl, μαζί με πολωνικές στρατιωτικές δυνάμεις, εκτόξευσαν πυραύλους Naval Strike Missile στο πλοίο.

Η αρχική του υπερκατασκευή είχε αντικατασταθεί από εμπορευματοκιβώτια φορτίου, από τα οποία περνούσαν απευθείας πύραυλοι με κεφαλές εξάσκησης.

Η άσκηση περιελάμβανε επίσης τη βύθιση μιας άλλης φρεγάτας κλάσης Όσλο της δεκαετίας του 1960, της KNM Bergen. Ένα βομβαρδιστικό stealth B-2 Spirit πέταξε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέστρεψε το Bergen ρίχνοντας πυρομαχικά άμεσης επίθεσης. Αυτό το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος περίπου 125 μέτρων στα ανοιχτά του Gryllefjord.

Η βύθιση των φρεγατών, ιδιαίτερα του KNM Bergen, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Νορβηγούς ψαράδες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε προηγούμενη ενημέρωση για τη βύθιση και τώρα απαιτούν να απομακρυνθούν τα συντρίμμια, υποστηρίζοντας ότι το ναυάγιο θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή αλιευτικού εξοπλισμού.

