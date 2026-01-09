Κρήτη: Ενώπιον της δικαιοσύνης η 42χρονη μητέρα για τη φρικτή κακοποίηση των παιδιών της

Το κατώφλι της ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα η 42χρονη μητέρα που συνελήφθη στο Λασίθι, κατηγορούμενη για την κακοποίηση των παιδιών της. Η σύλληψή της έγινε χθες μαζί με τον 54χρονο σύζυγό της, έπειτα από μια καταγγελία που περιγράφει φρικιαστικές συνθήκες διαβίωσης και κακοποίησης για τις δύο κόρες της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, η 42χρονη αναμένεται να απολογηθεί για την κατηγορία της άσκησης σωματικής βλάβης, καθώς στη δικογραφία αναφέρεται πως είχε επιτεθεί στις κόρες της. Ωστόσο, το κατηγορητήριο για τον 54χρονο πατέρα είναι σαφώς βαρύτερο, καθώς αντιμετωπίζει διώξεις για βιασμό κατ’ εξακολούθηση της 24χρονης κόρης του, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης 15χρονης κόρης του, σωματικές βλάβες και απειλές. Ο 54χρονος αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις στις αρχές την προσεχή Δευτέρα.

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες. Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμαίες. Υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όταν απολογηθούν», ανέφερε στο patris ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας.

Για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που θα αποδείξουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν έκανε λόγο ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού, κ. Γιάννης Χατζηδάκης. «Είμαστε στο στάδιο της δικογραφίας ήδη λαμβάνουμε γνώση οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για να αποδείξουμε ότι δεν ευσταθούν».

Η καταγγελία που έφτασε στις αρχές

Όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδελφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες. Μάλιστα, κατηγόρησαν τον πατέρα πως άφησε έγκυο την κόρη του με νοητική στέρηση, η οποία γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.

