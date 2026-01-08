Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε τις κόρες του - Άφησε τη μία έγκυο

Μία φρικιαστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, πατέρας κακοποιούσε τις δύο κόρες του, αφήνοντας μάλιστα τη μία από αυτές έγκυο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο patris.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν τα δύο κορίτσια, 15 και 24 ετών, πήγαν μαζί με τον αδερφό τους στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Οι δύο γυναίκες δεν άντεξαν τη φρίκη και στράφηκαν στον αδερφό τους για βοήθεια, προχωρώντας από κοινού στην καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, ο πατέρας τους προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Ακόμα μεγαλύτερο αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός πως ο πατέρας φέρεται να άφησε έγκυο την 24χρονη, η οποία πάσχει από νοητική υστέρηση. Η γυναίκα γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.

Συνελήφθη ο πατέρας και η μητέρα των παιδιών

Άμεσα οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του πατέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσια προσβολή ενώ για την μητέρα ενδοοικογενειακή βία

