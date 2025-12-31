Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Όπως κατήγγειλε στους ιθύνοντες του προσφυγικού καταυλισμού η κοπέλα βιάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου από δύο συμπατριώτες της οι οποίοι επίσης διαμένουν στη δομή, και πρόκειται, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 23χρονου Σουδανού, ενώ αναζητείται ο 22χρονος συμπατριώτης του που επίσης φέρεται να είναι δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Αμέσως μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες το μεσημέρι της Τρίτης, η 20χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο (ΠΓΝΛ) για ιατρική περίθαλψη.

Η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

