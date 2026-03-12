Αλί Χαμενεΐ: Ζει και βασιλεύει στο Χ – Ο προσωπικός λογαριασμός του αγιατολάχ λειτουργεί κανονικά

Στις 28 Φεβρουαρίου ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στην επίθεση ισραηλινών μαχητικών στο συγκρότημα κτιρίων, όπου βρισκόταν στην «καρδιά» της Τεχεράνης. Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέλαβε ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν εμποδίζει τον λογαριασμό του στο Χ να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και να παραμένει κομμάτι του προπαγανδιστικού μηχανισμού του ιρανικού καθεστώτος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός ήταν ο επίσημος του Αλί Χαμενεΐ στο οποίο δημοσιεύονταν τα κηρύγματα του, οι δημόσιες δηλώσεις του οι οποίες συνήθως είχαν πλήθος απειλών κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά και νουθεσίες στους σιίτες μουσουλμάνους του Ιράν. Βέβαια κάτω από την φωτογραφία του έχει αλλάξει η ιδιότητά του και αναφέρεται ως «Ιμάμης Σαγιέντ (σ.σ. απόγονος του Μωάμεθ) Αλί Χαμενεΐ, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης που μαρτύρησε».

Ο λογαριασμός δεν είχε κάνει κάποια δημοσίευση από τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η αμέσως επόμενη ανάρτηση έγινε την 1η Μαρτίου όταν το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αλί Χαμενεΐ έγινε μάρτυρας. Τότε δημοσιεύθηκε μία φωτογραφία του και ένας στίχος από το Κοράνι «για τους πιστούς άνδρες που εκπληρώνουν αυτό που υποσχέθηκαν στον Αλάχ».

Η λειτουργία του συνεχίστηκε με την βασική προπαγάνδα της Τεχεράνης αντί να κλείσει ή να μεταφερθεί ο λογαριασμός στον νέο ηγέτη. Στις 8 Μαρτίου ανακοίνωσε την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με ένα σκίτσο.

Xθες δημοσίευσε προαναγγελία ενός ντοκιμαντέρ στην ιρανική τηλεόραση με τίτλο «ο Μάρτυρας Χαμενεΐ» για την Παλαιστίνη. Τα επεισόδια του ντοκιμαντέρ που θα προβάλλονται κάθε βράδυ θα παρουσιάζουν τις δηλώσεις του νεκρού αγιατολάχ για το παλαιστινιακό.

Σήμερα ο λογαριασμός επέλεξε να ακολουθήσει τον επίσημο λογαριασμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και να κάνει αναδημοσιεύσεις της πρώτης γραπτής δήλωσής του.

Διαβάστε επίσης