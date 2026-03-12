Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

Στο βίντεο φαίνονται κρεμμύδια, καρότα και η... λειψανοθήκη!

Δημήτρης Δρίζος

Αδιανόητες είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την Μαφία των Ρομά της Λάρισας, με ένα βίντεο να δείχνει ένα εξ αυτών να απειλεί να κάνει σούπα τα οστά... νεκρού αντίπαλης οικογένειας τα οποία είχαν κλαπεί από το κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων.

Στο βίντεο φαίνεται η λειψανοθήκη, την οποία την μετέφεραν από τους Αγίους Αναργύρους στη Λάρισα, δίπλα σε καρότα και κρεμμύδια και τον «πρωταγωνιστή» να τη διαφημίζει την σούπα ως πιάτο ημέρας.

Μάλιστα, μέλη της εν λόγω οικογένειας είχα έρθει στα χέρια ημέρες νωρίτερα με τα μέλη άλλης οικογένειας Ρομά και επειδή έβρισαν τον πατέρα του ενός εξ αυτών, για να τους εκδικηθούν πήραν τα οστά και πόσταραν το... κατόρθωμά τους στο Tik Tok ζητώντας λύτρα.

Δείτε το video:

Πώς εξαπάτησαν πατέρα πολιτικού

Στη λίστα των θυμάτων της οικογένειας και ο πατέρας πολιτικού, που μάλιστα είχε εκλεγεί στο παρελθόν με τη ΝΔ. Όπως μας λέει, η ίδια διαπίστωσε μετά από μήνες την απάτη.

«Αντιληφθήκαμε μία αλλαγή στην συμπεριφορά του πατέρα μας αλλά και έλλειμμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας μας. Μετά από έντονες πιέσεις μας, ο πατέρας μου μας παραδέχτηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από τους κατηγορούμενους με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων στην αγορά χρυσών λιρών. Έτσι κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 710.000 ευρώ», ανέφερε η βουλευτής της ΝΔ, για τον πατέρα της που έπεσε θύμα απάτης.

Ο πατέρας της πολιτικού πείστηκε από τις υποσχέσεις και έπεσε στην καλοστημένη παγίδα.

«Οι κατηγορούμενοι με εξαπάτησαν λέγοντας ότι θα μου πουλήσουν χρυσές λίρες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την πραγματική αξία και μου απέσπασαν συνολικά 710.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να μου δώσουν τις λίρες. Όταν τους πίεσα και επέμενα να μου δώσουν πίσω τα χρήματα μου ή τις λίρες για τις οποίες πλήρωσα, ένας εκ των κατηγορούμενων μου έδειξε το όπλο του. Φοβήθηκα για την ζωή την δική μου και της οικογένειας μου», ανέφερε ο ίδιος ο πατέρας της βουλευτού.

Και στη δική του περίπτωση τα χρήματα έκαναν φτερά. Όσο και αν προσπάθησε, όσο και αν παρακάλεσε τους φερόμενους ως δράστες.

«Όταν πήγα σπίτι τους και τους ζήτησα τα χρήματα με κορόιδεψαν και έκαναν πως τσακώνονται μεταξύ τους. Είπε ο ένας αδερφός στον άλλον ”Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στον κύριο, ρε; Στα έδωσα ή δεν στα έδωσα;”. Ο άλλος αδερφός του απάντησε ”Ναι, μου τα έδωσες”. Εγώ νευρίασα πολύ με την κοροϊδία και τότε ο ένας εξ αυτών με τράβηξε από το χέρι και μου είπε, ”Σου απέδειξα ότι στα πήρε ο αδερφός μου τα λεφτά σου. Αυτός στα χρωστάει όχι εγώ. Μου έσκισε το μανίκι από το πουκάμισό μου», υπογράμμισε ο πατέρας της πολιτικού για τα «πάρε-δώσε» με τους ρομά.

Κάπως έτσι οι πανάκριβες αγορές αυτοκινήτων κι όχι μόνο συνεχίζονταν, με τα χρήματά τους να αυξάνονται συνεχώς. Άνετοι, προκλητικοί και σίγουροι ότι δεν κινδυνεύουν.

