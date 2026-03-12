Λάρισα: Η μεθοδολογία της αδίστακτης σπείρας με τις χρυσές λίρες - «Έτσι μου έφαγαν 175.000 ευρώ»

Snapshot Τέσσερα αδέρφια συνελήφθησαν για απάτη με την πώληση χρυσών λιρών σε εύπορα άτομα σε Θεσσαλία, Κυκλάδες και Αττική, με λεία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η μέθοδος τους περιλάμβανε την προσέγγιση θυμάτων, την είσπραξη προκαταβολών και στη συνέχεια την αποφυγή παράδοσης των λιρών, συνοδευόμενη από καθυστερήσεις, απειλές και εκβιασμούς.

Θύματα αναφέρουν απώλειες από 60.000 έως 710.000 ευρώ, με περιπτώσεις απειλών ακόμα και με όπλο όταν ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν πολυτελή μέσα και την παρουσία στα social media για να κερδίσουν εμπιστοσύνη και πίεζαν τα θύματα να δώσουν επιπλέον χρήματα υπό την απειλή σοβαρών συνεπειών.

Επίδειξη πλούτου με πολυτελή αυτοκίνητα, βίλες με ελικοδρόμια και έντονη παρουσία στα social media συνθέτουν το προφίλ των κατηγορουμένων που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την απάτη με τις «χρυσές λίρες» στη Λάρισα, μια υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων αδελφών και στην αποκάλυψη λείας που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν εύπορα άτομα σε Θεσσαλία, Κυκλάδες και περιοχές της Αττικής, παρουσιάζοντας την αγορά χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή ως επενδυτική ευκαιρία. Με αυτό το πρόσχημα φέρονται να έπειθαν τα θύματά τους να καταβάλουν μεγάλα ποσά προκαταβολικά, χωρίς τελικά να παραδίδουν ποτέ τις λίρες που υπόσχονταν.

Η μεθοδολογία που περιγράφεται στις καταγγελίες ήταν επαναλαμβανόμενη. Αρχικά, τα μέλη της ομάδας κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων αγοραστών, στη συνέχεια λάμβαναν τα χρήματα και, όταν τα θύματα ζητούσαν εξηγήσεις ή επιστροφή των ποσών, ακολουθούσαν καθυστερήσεις, πιέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλές.

Μεταξύ των καταγγελιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι εκείνη επιχειρηματία στη Γλυφάδα, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχασε 175.000 ευρώ, καθώς και άλλων θυμάτων που φέρονται να έχασαν 143.000, 60.000 και έως 710.000 ευρώ. Σε μία από τις περιπτώσεις, επιχειρηματίας κατήγγειλε ακόμη και απειλή με όπλο όταν απαίτησε την παράδοση των συμφωνημένων λιρών.

«Με εξαπάτησαν με την προϋπόθεση να μου δώσουν λίρες. Δεν μου τις έδωσαν και μου έφαγαν 175.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά το θύμα της σπείρας.

Γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία κατήγγειλε ότι παγιδεύτηκε στα δίχτυα του κυκλώματος και έχασε 143.000 ευρώ. Επιχειρηματίας στη Λάρισα ότι απειλήθηκε κάποια στιγμή ακόμα και με όπλο, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά 710.000 ευρώ. Άντρας στην Αθήνα ότι πίστεψε τις υποσχέσεις και έχασε 60.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται σε όλες τις περιπτώσεις να ακολουθούσαν τα ίδια βήματα. Έπειθαν τα υποψήφια θύματα, έπαιρναν προκαταβολικά τα χρήματα για τις χρυσές λίρες και στη συνέχεια εκτόξευαν απειλές. Χωρίς ποτέ να τηρούν τον λόγο τους.

«Στην αρχή μου έλεγαν ότι σε μία βδομάδα θα στα δώσουμε, σε 10 μέρες, σε έναν μήνα. Πήγα έκανα την καταγγελία στην αστυνομία και με το που ανέφερα ότι θα πάω στην αστυνομία να κάνω καταγγελία και να κάνω μήνυση, άρχισαν οι απειλές», υπογράμμισε θύμα των ρομά.



Τα θύματα καταλάβαιναν πολύ αργά τα λάθη τους. Και τότε όμως, τα 4 αδέρφια φαίνεται πως είχαν έτοιμο το σχέδιό τους.

«Άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Μην τολμήσεις να έρθεις με παρέα, έλα μόνος σου. Μόνο με εσένα έχουμε συμφωνήσει, δεν εμπιστευόμαστε άλλους. Κάνε γρήγορα», φέρεται να έχει πει μέλος της σπείρας σε υποψήφιο θύμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όμως, οι φερόμενοι ως δράστες ζητούσαν επιπλέον χρήματα. «Συναντηθήκαμε σε ένα μέρος στη Γλυφάδα και μόλις με είδαν μου είπαν «μπες μέσα στο αμάξι» και ήταν μέσα στο αμάξι με τα φιμέ τζάμια. Δεν είδα εγώ αν ήταν, ένας δύο ή τρεις. Μπήκα μέσα και ήταν τρεις. Λέω «που είναι οι λίρες;», μου λέει «δώσε μας τα λεφτά να τα δούμε, οι λίρες είναι εδώ». Μόλις έδειξα τα χρήματα μου τα άρπαξαν και μου λέει «βγες έξω»», αποκάλυψε θύμα εξαπάτησης.

Όσο το θύμα επέμενε, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πάρει πίσω έστω ένα μέρος των χρημάτων που είχε δώσει, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνέχιζαν απτόητοι.

«Άλλαξαν τα πράγματα. Τελικά πρέπει να μας δώσεις άλλα 35 χιλιάρικα γιατί οι λίρες μας αξίζουν περισσότερα. Συμφωνήσαμε τώρα, μη τολμήσεις να μας κρεμάσεις γιατί θα έχεις σοβαρό πρόβλημα. Και ό,τι σου λέμε θα γίνει», φέρεται να λέει σε άλλο θύμα, μέλος της σπείρας.

«Με πήραν μετά από 10 λεπτά, μισή ώρα, και μου λένε «τα χρήματα δεν φτάνουν. Πρέπει να φέρεις άλλα 30 χιλιάρικα για να σου δώσουμε τις λίρες». Φοβούμενος εγώ ότι θα χάσω και τα λεφτά, πήγα και τους έφεραν και άλλα λεφτά», δήλωσε το θύμα της σπείρας στο LIVE NEWS.

Μέχρι μάλιστα να τους συναντήσει ξανά με τα επιπλέον χρήματα, στο κινητό του έφταναν μηνύματα. «Τι κάνεις τόση ώρα; Είμαστε με τους ανθρώπους που θα μας πωλήσουν τις λίρες. Μη διανοηθείς να μας κάνεις ρόμπα. Έχουμε όνομα στον χώρο και έχουμε συμφωνήσει. Τελείωνε», καταγράφονται να λένε στα θύματά τους.

Καμιά από τις υποσχέσεις δεν ήταν αληθινή. «Για εσένα δουλεύουμε όλοι και εσύ φοβάσαι ακόμη. Τελείωνε τώρα και δώσε μου τα λεφτά, βιαζόμαστε. Μας βάζεις σε πρόβλημα και θα έχεις και εσύ μαζί μας. Έχουμε συμφωνήσει», φέρεται να λέει σε άλλη συνομιλία ο κατηγορούμενος.

Τα όπλα με τα οποία κυκλοφορούσαν έδειχναν τις προθέσεις τους, σε περίπτωση που κάποιο από τα θύματά τους απευθυνόταν στην αστυνομία.

«Εμάς κανείς ποτέ δεν τόλμησε να μας ενοχλήσει όπως εσύ. Αφού σου είπαμε θα στα δώσουμε. Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου, όταν κλιμάκια της Δίωξης Εκβιαστών και της ΕΚΑΜ προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων αδελφών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα θύματα αναμένουν πλέον την πορεία της δικαστικής διαδικασίας και το ενδεχόμενο να ανακτήσουν μέρος των χρημάτων που έχασαν

