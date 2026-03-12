Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου - Μεταστροφή κλίματος επιχειρεί ο Ανδρουλάκης

Σαν να μην έφτανε η ανακατωσούρα που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δύο αστοχίες στην επιτροπή διεύρυνσης, τα νέα δημοσκοπικά ευρήματα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο η διεξαγωγή του συνεδρίου, φαίνεται πως δίνουν ώθηση στην εσωστρέφεια της Χαριλάου Τρικούπη.

Το νέο «χτύπημα» έγινε από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος σε μία ακόμη παρέμβαση που στράφηκε κατά του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη περιέγραψε εξαιρετικά δύσκολη την προοπτική εκλογικής ανάκαμψης.

«Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ένας που είναι στο 13% (και ο άλλος στο 30%) μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις που είμαστε, περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές; Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και εάν δεν γίνουν σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Το ξέρουμε όλοι αυτό και με όποιο στέλεχος συζητήσετε του ΠΑΣΟΚ εκτός κάμερας θα σας αναφέρουν αυτά που λένε όλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ταχθεί κατά της επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρόεδρο για τη σημερινή κατάσταση. Ωστόσο κάλεσε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και τα κεντρικά στελέχη του κόμματος που ήταν υποψήφιοι πρόεδροι στις εσωκομματικές εκλογές.

Η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ήρθε από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Μιλώντας στο Open, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπαίνει σε επιτροπεία, είναι εκλεγμένος Πρόεδρος και δίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

«Όλοι κρινόμαστε από το αν είμαστε σε αυτήν τη γραμμή μάχης και αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Και η βάση της παράταξης αλλά και η κοινωνία αξιολογεί τον καθένα μας από την προσφορά του. Ο κόσμος περιμένει από εμάς τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένει αυτοαναφορικότητα, αλλά να έρθουμε και να του εξηγήσουμε ποιες είναι οι δύο επιλογές που έχει: Ή Νέα Δημοκρατία, οπισθοδρόμηση και στασιμότητα ή ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μεταστροφή κλίματος επιχειρεί ο Ανδρουλάκης

Σε αυτό το κλίμα που αναμένεται να μεταφερθεί και στο Συνέδριο που θα γίνει σε δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταστρέψει το κλίμα.

Η καλύτερη αφορμή δόθηκε από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου χθες το απόγευμα διεξήχθη στην Ολομέλεια συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, με έμφαση στην υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Η συζήτηση διεξάγεται ύστερα από πρωτοβουλίες που έλαβε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε μια κίνηση εξωστρέφειας και δείχνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να καθορίσει την ατζέντα της συζήτησης παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς που υπάρχουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε και με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

«Από την πρώτη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκάλυψε αυτή τη νοσηρή υπόθεση του predator, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και εσύ προσωπικά, σταθήκατε στο πλευρό μου, στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην κ. Πέρεθ.

Μάλιστα κατηγόρησε ευθέως προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά της η επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σημείωσε ότι υποδέχεται τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε μια στιγμή «σημαντική και αποφασιστική για την αναγνώριση του έργου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και ειδικότερα του έργου του Νίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ευρωβουλευτή σχετικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την καταγγελία της υπόθεσης του Predator. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπήρξε, όπως είπα, ένας μεγάλος υπερασπιστής του κράτους δικαίου, διότι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα σημαίνει ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

