Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

Νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ «σφραγίζει» την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας καθώς προηγείται με 14,5 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει περάσει στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, σχηματίζοντας μια επτακομματική βουλή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, καθώς εκεί συντριπτικά η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με 31,5%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με 13,5%.

Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει, επίσης, τι πιστεύουν οι πολίτες για τα πιθανά νέα κόμματα και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Το 79% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, το 39% απαντά ότι περισσότερο ανησυχεί από τις συνέπειες στην οικονομία και το 23% για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή.

Περισσότερο ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην οικονομία οι επιχειρηματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Το 53% των ερωτηθέντων ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά.

Το 72% των πολιτών αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου.

Το 47% αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις αποφάσεις και ενέργειες της χώρας μας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, έναντι του 44% που απαντά σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

