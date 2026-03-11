Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

Οι «κανονιέρηδες» απέφυγε την τελευταία στιγμή την πρώτη ήττα της κι «έσβησε» το μικρό προβάδισμα που ήταν έτοιμη να πάρει η γερμανική ομάδα, ενόψει της ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς» (17/03, 22:00).

Μέχρι το 89ο λεπτό η Λεβερκούζεν είχε το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Άντριχ από το 46’, όμως, στο 86’ ο Μαντουέκε ανατράπηκε στην περιοχή από αντίπαλο, κερδίζοντας πέναλτι που επικυρώθηκε και από το VAR.

Ο Χάβερτς το εκτέλεσε εύστοχα, φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1, αφήνοντας έτσι «ανοιχτούς λογαριασμούς», όσον αφορά στην πρόκριση στα προημιτελικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από οκτώ συνεχόμενες νίκες στη League Phase και το παιχνίδι της Τετάρτης (11/03) είναι το πρώτο που δεν κερδίζει στην εφετινή διοργάνωση.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος (82′ Φερνάντες), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ (82′ Χόφμαν), Μάζα (74′ Τίλμαν), Κοφάν

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα, Έζε (82′ Ζεσούς), Μαρτινέλι, Γιόκερες (74′ Χάβερτς)

