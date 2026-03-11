Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά στις 12 Μαρτίου η Εκκλησία

Newsbomb

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Θεοφάνης
  • Φάνης
  • Θεοφανία
  • Φάνια
  • Φανή
  • Φένια
  • Φανούλα

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, γεννήθηκε το 760 μ.Χ. από ευσεβείς και φιλόθεους γονείς, τον Ισαάκ και την Θεοδότη. Σε ηλικία οκτώ ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανατροφής, της διαπαιδαγωγήσεως και της μορφώσεως του υιού της Θεοφάνους.

Ο Όσιος, κατά παράκληση της μητέρα του, νυμφεύθηκε σε νεαρή ηλικία την ευσεβή και πλούσια Μεγαλώ. Ο γάμος αυτός, που ήταν αντίθετος για τη μοναχική ζωή που επιθυμούσε ο Όσιος, διαλύθηκε. Η μεν σύζυγος αυτού έγινε μοναχή στη μονή της Πριγκίπου και μετονομάσθηκε Ειρήνη, ο δε Όσιος κατέφυγε, το 781 μ.Χ., σ’ ένα μοναστήρι κοντά στο βουνό της Συγριανής, το Πολίχνιο. (Η Συγριανή βρισκόταν είτε στη Μήδεια είτε – το πιθανότερο – στην Μυτιλήνη [ακρωτήρι Σίγρι]).

Από τη μονή αυτή, ως λόγιος και ενάρετος μοναχός, προσκλήθηκε μαζί με άλλους ηγουμένους διαπρεπείς, στην Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, το έτος 787 μ.Χ.

Όταν επέστρεψε, εγκατέστησε ηγούμενο τον μοναχό Στρατήγιο και εκείνος αποσύρθηκε στην απέναντι νήσο Καλώνυμον, όπου ίδρυσε μεγάλη μονή και εκεί, αφού εγκαταβίωσε επί εξαετία, ασχολήθηκε με την καλλιγραφία και τις συγγραφές.

Αλλά ατυχώς η υγεία του προσβλήθηκε από οξεία λιθίαση. Σε αυτή την χαλεπή κατάσταση δεν παρέλειψε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν προσκλήθηκε υπό του Λέοντος του Αρμενίου (813 – 820 μ.Χ.), ο οποίος προσπάθησε διά του Πατριάρχη Ιωσήφ του εικονομάχου να ελκύσει αυτόν στην αίρεση της εικονομαχίας. Ο Όσιος φυσικά δεν ήταν δυνατό να αποδεχθεί μία τέτοια πρόταση και να προδώσει την Ορθόδοξη πίστη. Έτσι τον έκλεισαν σε σκοτεινό μέρος και στην συνέχεια τον εξόρισαν στη Σαμοθράκη, όπου μετά από είκοσι τρεις ημέρες κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 815 (ή κατ’ άλλους το 818 μ.Χ.). Αργότερα οι μαθητές του μετακόμισαν τα ιερά λείψανα του το έτος 822 μ.Χ., στη μονή του, όπου ετελείτο η Σύναξη του, όπως και τη Μεγάλη Εκκλησία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός ΑΟ: «Η μεγαλύτερη πράσινη παρουσία εκτός συνόρων στο βόλεϊ γυναικών!»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη tik toker αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σοβαρή απώλεια ακοής στα 23 της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δήλωνε άστεγος αλλά ο έλεγχος έβγαλε... λαβράκι εκατομμυρίων

23:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

23:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός 3-2: Η κούπα στη Γλυφάδα με τον κόσμο να κοχλάζει!

23:29TRAVEL

Γιατί οι αεροπορικές «μισούν» τους επιβάτες της...«οικονομικής θέσης»;

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απαιτεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Γυναικών: «Βαριά» ήττα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποιεί για επιθέσεις σε ξενοδοχεία από τρομοκρατικές ομάδες

22:44LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η ανάρτηση από το Παρίσι - «Μήπως να μετακομίσω εδώ;»

22:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έχεις ήδη κερδίσει...» - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαιτεί αποζημιώσεις και εγγυήσεις για την ασφάλειά του για να τελειώσει ο πόλεμος

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «καμπάνα του θανάτου»: Το ιστορικό αντικείμενο που αναζητούν στο ράντσου του Έπσταϊν

22:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Σάντσεθ: Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής – Ταλ Τεκ 76-63: Άνετα στα προημιτελικά της ENBL ο «Γηραιός»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός... τρελάθηκε: Χιόνισε στη Σαχάρα - Εντυπωσιακές εικόνες

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαιτεί αποζημιώσεις και εγγυήσεις για την ασφάλειά του για να τελειώσει ο πόλεμος

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

09:22ΕΛΛΑΔΑ

MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ