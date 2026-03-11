Ιράκ: Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποιεί για επιθέσεις σε ξενοδοχεία από τρομοκρατικές ομάδες
Η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε ότι ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν επιτίθενται σε ξενοδοχεία στο Ιράκ
Τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν βάλει στο στόχαστρο ξενοδοχεία που συχνάζουν Αμερικανοί στο Ιράκ, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.
Η πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να «παραμείνουν σε εγρήγορση» και να προετοιμαστούν για περισσότερες επιθέσεις, ιδιαίτερα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στη χώρα.
«Το Ιράν και οι τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και να μείνουν μακριά από περιοχές που θα μπορούσαν να τους κάνουν στόχο», αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας.
Και προσθέτει: «Η συγκέντρωση σε περιοχές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με ομάδες άλλων Αμερικανών πολιτών μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο».
Η ανακοίνωση τονίζει ότι η αναχώρηση από το Ιράκ μπορεί να είναι η ασφαλέστερη επιλογή για τους Αμερικανούς.