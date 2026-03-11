Ιράκ: Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποιεί για επιθέσεις σε ξενοδοχεία από τρομοκρατικές ομάδες

Μέλη των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης παρευρίσκονται στην κηδεία μαχητών της Kataib Hezbollah, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην επαρχία Babil, νοτιοδυτικά της Βαγδάτης, στο Ιράκ.

Τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν βάλει στο στόχαστρο ξενοδοχεία που συχνάζουν Αμερικανοί στο Ιράκ, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Η πρεσβεία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να «παραμείνουν σε εγρήγορση» και να προετοιμαστούν για περισσότερες επιθέσεις, ιδιαίτερα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στη χώρα.

Διαδηλωτές κυματίζουν ιρανικές σημαίες και φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανική αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια συμβολικής κηδείας στη Βαγδάτη του Ιράκ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Hadi Mizban) AP

«Το Ιράν και οι τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και να μείνουν μακριά από περιοχές που θα μπορούσαν να τους κάνουν στόχο», αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας.

Και προσθέτει: «Η συγκέντρωση σε περιοχές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με ομάδες άλλων Αμερικανών πολιτών μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η αναχώρηση από το Ιράκ μπορεί να είναι η ασφαλέστερη επιλογή για τους Αμερικανούς.

