Διάσημη tik toker αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σοβαρή απώλεια ακοής στα 23 της

Η Caroline Lusk αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με απώλεια ακοής που αντιμετωπίζει σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η σταρ του TikTok είχε δημοσιεύσει δύο βίντεο σχετικά με την απογοήτευσή της για τα προβλήματα ακοής που αντιμετωπίζει, καθώς και για τα νέα που έλαβε μετά την επίσκεψή της σε γιατρό.

Στις 22 Φεβρουαρίου, η Lusk ενημέρωσε τους 2.000.000 ακολούθους της σχετικά με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ένας γιατρός μετά το ραντεβού της, λέγοντας ότι τα νέα που έλαβε ήταν χειρότερα από αυτά που φοβόταν ότι θα ακούσει.

Ο γιατρός της έκανε τεστ ακοής για να προσδιορίσει τον βαθμό σοβαρότητας της απώλειας ακοής της. Η Lusk είπε ότι πίστευε πως τα πήγε αρκετά καλά, όμως εξεπλάγη όταν έμαθε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν ήταν ικανοποιητικά.

«Η κλίμακα είναι κάπως έτσι… φυσιολογικό, ήπιο, μέτριο, μέτρια σοβαρό, σοβαρό, πολύ σοβαρό και μετά υπάρχει το “βαθύ”, που είναι ουσιαστικά κώφωση», εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους. «Εγώ έχω σημαντική, σοβαρή και, σε ορισμένες συχνότητες, βαθιά απώλεια ακοής, κάτι που είναι κακό».

Η Lusk συνέχισε λέγοντας ότι είναι πολύ παράξενο να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ακοής σε τόσο νεαρή ηλικία και σημείωσε ότι σοκαρίστηκε όταν συνειδητοποίησε την έκταση του προβλήματος.

«Δηλαδή, πώς το κατάφερνα όλο αυτόν τον καιρό; Πώς κινούμουν και λειτουργούσα στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο; Είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει το σώμα σου και πόσο μπορεί να προσαρμοστεί και να επιβιώσει», είπε.

Η content creator είπε ότι το αριστερό της αυτί είναι σε χειρότερη κατάσταση από το δεξί, γι’ αυτό και θα κάνει μαγνητική τομογραφία (MRI) για λόγους που ελπίζει να είναι απλώς «προληπτικοί».

«Μερικές φορές, όταν η μία πλευρά είναι πιο επιβαρυμένη, αυτό μπορεί να υποδηλώνει έναν όγκο στο κεφάλι. Δεν είναι πολύ πιθανό, και ακόμη κι αν υπήρχε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ήταν καρκινικός», είπε η Lusk.

Η Lusk ανέφερε επίσης ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να κάνει κοχλιακό εμφύτευμα, καθώς η ακοή της θα συνεχίσει να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Προς το παρόν χρησιμοποιεί ακουστικά βαρηκοΐας, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν είναι σίγουρη αν θα μοιραστεί περισσότερα γι’ αυτά, καθώς ακόμη προσπαθεί να διαχειριστεί συναισθηματικά τη διάγνωση.

«Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για τίποτα από όλα αυτά», είπε η Lusk. «Αλλά την ημέρα που πήρα τη διάγνωση, γύρισα σπίτι από τον γιατρό και πέρασα περίπου έξι ώρες στο TikTok και στο Instagram ψάχνοντας διάφορα βίντεο με νεαρές κοπέλες με ακουστικά βαρηκοΐας, κοπέλες στις αρχές των 20 τους με ακουστικά… βίντεο για τα ακουστικά, για την απώλεια ακοής, για την κώφωση σε νεαρή ηλικία. Έψαχνα απλώς να βρω ανθρώπους με τους οποίους να μπορώ να ταυτιστώ και κάποιον που θα με έκανε να νιώσω λιγότερο μόνη».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μιλάω γι’ αυτό στο μέλλον, αλλά αν υπάρχει έστω και ένα κορίτσι που θα πάει σήμερα στον γιατρό, θα λάβει την ίδια διάγνωση με εμένα και θα κάνει αυτό που έκανα εγώ εκείνη την ημέρα — να ψάχνει ανθρώπους που θα της δώσουν παρηγοριά — θέλω να βρει αυτό το βίντεο».

