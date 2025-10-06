Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά

Ο Γάλλος ποδηλάτης και σταρ του TikTok Aurelien Fontenoy κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ πάνω σε ποδήλατο – χωρίς να αγγίξει ούτε στιγμή το έδαφος με τα πόδια του.

Ο άθλος ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά, με τον 34χρονο Tik Toker να καταγράφει κάθε στιγμή για τους εκατομμύρια ακόλουθούς του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Fontenoy, γνωστός για τα εντυπωσιακά του κόλπα και τις προκλήσεις αντοχής, δήλωσε πως η εμπειρία ήταν «το πιο δύσκολο και πιο όμορφο εγχείρημα» της ζωής του. «Ήθελα να δείξω ότι με πάθος και προπόνηση μπορείς να ανέβεις… ακόμα και τον Πύργο του Άιφελ!» είπε μετά το κατόρθωμα.

Η αναρρίχηση, που πραγματοποιήθηκε με ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο trial, επαληθεύτηκε ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ, συνδυάζοντας αθλητισμό, ισορροπία και καθαρή αποφασιστικότητα – με φόντο το πιο εμβληματικό μνημείο του Παρισιού.

https://www.instagram.com/reel/DPeAS33ESaJ/

Ο Fontenoy, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τους αγώνες ποδηλασίας βουνού τα τελευταία πέντε χρόνια, περιέγραψε τη δοκιμασία ως «εξαντλητική».

Η ιδέα γεννήθηκε πριν τέσσερα χρόνια και η προετοιμασία του κράτησε μήνες, με εντατικές προπονήσεις ενδυνάμωσης και σχοινάκι για αντοχή. Ωστόσο, η πανδημία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι εργασίες συντήρησης του Πύργου καθυστέρησαν την υλοποίηση του εγχειρήματος.

«Όταν έφτασα στο τέλος, ήμουν κατεστραμμένος. Δώδεκα λεπτά στο 100% των δυνάμεών μου. Ήμουν όμως πανευτυχής – είχα άγχος να σπάσω το ρεκόρ, αλλά τα κατάφερα», είπε.

Cyclist and social media sensation Aurelien Fontenoy became the fastest athlete ever to climb to the second floor of France's Eiffel Tower on an all-terrain bike https://t.co/OLNaeX4YsI pic.twitter.com/Uqh4gHEK4P — Reuters (@Reuters) October 3, 2025

«Ήθελα να δείξω στο κοινό πόσο εντυπωσιακή μπορεί να γίνει η ποδηλασία και να συνδυάσω την πρόκληση με τη δημιουργία περιεχομένου. Είναι ο τρόπος μου να κρατώ το πάθος μου ζωντανό», εξήγησε.

Όσο για το επόμενο βήμα του; Ο Fontenoy ήδη ονειρεύεται να ανέβει το Burj Khalifa, το ψηλότερο κτήριο του κόσμου.

«Ο τελικός στόχος είναι να ανέβω το Burj Khalifa. Θα είναι η απόλυτη πρόκληση», αποκάλυψε.

