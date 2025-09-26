«Η πιο δυνατή γιαγιά στην Βρετανία»: 65χρονη έσπασε 4 παγκόσμια ρεκόρ στην άρση βαρών σε 18 μήνες

Σε ηλικία 65 ετών, η Martine Barons έχει γίνει «η πιο δυνατή γιαγιά της Βρετανίας», καθώς κατάφερε να σπάσει τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ μόλις 18 μήνες αφότου ξεκίνησε να ασχολείται με την άρση βαρών.

Η μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά τεσσάρων εγγονιών άρχισε να ασχολείται με την άρση βαρών ως τρόπο διασκέδαση τον Δεκέμβριο του 2023, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι είχε μια φυσική κλήση στο άθλημα.

Από τότε προπονείται πέντε φορές την εβδομάδα για δύο ώρες την ημέρα, ενώ παράλληλα εργάζεται πλήρως ως ακαδημαϊκή ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

Boasting the title of 'Britain's strongest granny', Dr Martine Barons will represent the UK team at the European Championships in Finland after taking up powerlifting "by accident"https://t.co/9F0ts0w9MJ pic.twitter.com/mivXw9No2p — Daily Star (@dailystar) April 29, 2024

«Εξεπλάγην πολύ με τον εαυτό μου όταν ανακάλυψα το ταλέντο μου στην άρση βαρών σε ηλικία 63 ετών, αφού όλη μου τη ζωή δεν ήμουν καλή στα αθλήματα. Απολαμβάνω πολύ την προπόνηση και τους αγώνες, ενώ τα οφέλη για την υγεία από την αυξημένη μου δύναμη και κινητικότητα είναι εκπληκτικά», είπε η 63χρονη στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS.

https://www.instagram.com/p/C5dx6e2I0Ro/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Martine Barons κέρδισε για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Φινλανδία τον περασμένο Ιούνιο, πριν υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο της και πάλι τον φετινό Ιούνιο στην Πολωνία.

Δώδεκα εβδομάδες αργότερα, κέρδισε άλλη μια νίκη στις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στο Αϊντάχο, ενώ το 2024 είχε κερδίσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024 στο Λίμερικ της Ιρλανδίας.

Συνολικά έχει κερδίσει τέσσερις σημαντικούς τίτλους στην κατηγορία της από τότε που άρχισε να ασχολείται με το άθλημα.

https://www.instagram.com/reel/C5ZGVswO0by/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Με κάνει ευτυχισμένη και αρκετά συγκινημένη να σκέφτομαι τι κατάφερα να επιτύχω. Ποτέ δεν πίστευα ότι σε διάστημα 18 μηνών θα μπορούσα να το πετύχω αυτό. Μερικές φορές πρέπει να τσιμπήσω τον εαυτό μου για να πιστέψω ότι είμαι πράγματι εγώ αυτή. Είμαι ακόμα σε σοκ, καθώς όλα ξεκίνησαν τυχαία», δήλωσε στο SWNS, η Barons.

Ο επόμενος μεγάλος αγώνας της είναι στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στο Arnold Sports Festival στο NEC του Μπέρμιγχαμ τον Μάρτιο του 2026.

«Είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τη χώρα μου. Δεν είναι κάτι που πίστευα ότι θα έκανα ποτέ!», κατέληξε η Barons.

Με πληροφορίες από Good News Network

