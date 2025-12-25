Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά

Δύο 17χρονοι Αφγανοί καταδικάστηκαν για τον βιασμό μαθήτριας ενώ διέμεναν σε δομές με χρήματα των φορολογουμένων, γεγονός που προκάλεσε σάλο στη Βρετανία

Daily Mail: Τι γίνεται με τα ασυνόδευτα αγόρια που ζητούν άσυλο - Πού καταλήγουν χιλιάδες παιδιά

Οι δύο 17χρονοι Αφγανοί που απήγαγαν και βίασαν 15χρονη

Σχεδόν 30.000 έφηβοι μετανάστες –στη συντριπτική τους πλειονότητα αγόρια– έχουν εισέλθει παράτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία πέντε χρόνια, ζητώντας άσυλο χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου. Το φαινόμενο εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πού καταλήγουν αυτά τα παιδιά μετά την άφιξή τους στη χώρα και πώς διαχειρίζεται το κράτος την ευθύνη της φροντίδας τους, επισημαίνει σε πρωτοσέλιδο άρθρο της, ανήμερα Χριστουγέννων η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Daily Mail.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανήλικοι τοποθετούνται σε δομές που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, με τις τοπικές αρχές να αναλαμβάνουν νομικά την ευθύνη της επιμέλειάς τους. Ωστόσο, οργανώσεις και καμπάνιες προειδοποιούν ότι πολλοί από αυτούς δηλώνουν ψευδώς πως είναι κάτω των 18 ετών ή εξαφανίζονται χωρίς ίχνος από το σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός στην Ελλάδα, μόλις ένας στους δέκα μετανάστες που δήλωνε ανήλικος, έλεγε την αλήθεια.

Τεράστια πίεση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Η μαζική αυτή ροή έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στο βρετανικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Τον Μάρτιο του 2025, 6.540 ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο (UASC) ζούσαν στην Αγγλία, εκ των οποίων οι 5.880 ήταν αγόρια ηλικίας 16 ετών και άνω.

Το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 143 λίρες (περίπου 167 ευρώ) ανά παιδί, ανά διανυκτέρευση, γεγονός που μεταφράζεται σε συνολική δαπάνη 935.220 λιρών (περίπου 1,09 εκατ. ευρώ) για το τελευταίο έτος σε όλη την Αγγλία. Οι περισσότεροι φιλοξενούνται στο Ντόβερ, το βασικό σημείο άφιξης, με το συμβούλιο της κομητείας του Κεντ να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό «τεράστια πίεση» και ότι δεν θα πρέπει «να επιβαρύνεται οικονομικά για την εκπλήρωση των θεσμικών του υποχρεώσεων».

Για την αποσυμφόρηση του Κεντ, η κυβέρνηση προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε άλλες τοπικές αρχές ώστε να δεχθούν ανήλικους αιτούντες άσυλο. Πόλεις όπως το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και το Τέλφορντ έχουν εξελιχθεί σε βασικά σημεία υποδοχής.

Συντριπτική υπεροχή των αγοριών, δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Παιδείας, μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2025, συνολικά 29.570 ασυνόδευτα αγόρια αιτούντα άσυλο τέθηκαν υπό κρατική φροντίδα στο Ηνωμένο Βασίλειο – τα περισσότερα άνω των 16 ετών. Αντίθετα, μόλις 1.640 κορίτσια καταγράφηκαν την ίδια περίοδο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία: 17χρονοι Αφγανοί απήγαγαν και βίασαν 15χρονη

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δύο 17χρονοι Αφγανοί καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την απαγωγή και τον βιασμό μιας 15χρονης μαθήτριας στο Λέμινγκτον Σπα, στο Γουόρικσαϊρ. Οι δύο έφηβοι είχαν φτάσει στο Ντόβερ με μικρές βάρκες, ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, λίγους μόλις μήνες πριν από την επίθεση.

Οι Jan Jahanzeb και Israr Niazal διέμεναν σε δομές που χρηματοδοτούνταν από το κράτος όταν σημειώθηκε το έγκλημα και πλέον αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απέλασης. Ο δικαστής ανέφερε ότι «πρόδωσαν» όσους έρχονται στη Βρετανία και σέβονται τους νόμους της χώρας, ενώ κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ζούσαν δίπλα στους δράστες.

Η δίκη αποκάλυψε ότι οι δύο έφηβοι επιτέθηκαν στο κορίτσι στις 10 Μαΐου, εκμεταλλευόμενοι την ευαλωτότητά της.

Ο Jahanzeb είχε φτάσει στη Βρετανία τον Ιανουάριο του 2025 και υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης ηλικίας, έχοντας μάλιστα καταγράψει το ταξίδι του στην Ευρώπη μέσω TikTok. Ο Niazal έφτασε τον Νοέμβριο του 2024 και αρχικά φιλοξενήθηκε στο Κεντ, προτού μεταφερθεί σε δομή στο Γουόρικσαϊρ.

Όταν δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη διεύθυνση που δήλωσε ο Jahanzeb, εργαζόμενη υποστήριξης άνοιξε την πόρτα μιας ημιανεξάρτητης κατοικίας, η οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Raisso House, πάροχος «υποστηριζόμενης διαβίωσης για νέους ηλικίας 16 έως 21 ετών». Οι γείτονες δήλωσαν σοκαρισμένοι.

«Ήταν πάντα λίγο ύποπτο. Είναι φρικτό να ξέρεις ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έμενε δίπλα σου», ανέφερε ένας κάτοικος. Άλλος δήλωσε εξοργισμένος: «Δεν είναι δίκαιο οι φορολογούμενοι να πληρώνουν για να ζουν αυτά τα παιδιά στις γειτονιές μας και να συμπεριφέρονται έτσι».

Παιδιά που εξαφανίζονται

Φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τον αριθμό των παιδιών που εξαφανίζονται από τη φροντίδα των τοπικών αρχών. Σύμφωνα με αποκάλυψη της Guardian, 1.501 ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι το τελευταίο έτος σε Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία.

Από άλλους 2.335 που είχαν αναγνωριστεί ως θύματα ή πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι 864 εξαφανίστηκαν.

Η επικεφαλής της οργάνωσης Every Child Protected Against Trafficking UK, Patricia Durr, δήλωσε ότι τα στοιχεία «αναδεικνύουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα και διακινούμενα παιδιά, τα οποία αποτυγχάνουν να προστατευτούν από τα ίδια τα συστήματα που υποτίθεται ότι υπάρχουν για να τα στηρίξουν».

Καταδικαστική έκθεση για το υπουργείο Εσωτερικών

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου (NAO), σύμφωνα με την οποία το υπουργείο Εσωτερικών δεν γνωρίζει πόσοι αιτούντες άσυλο έχουν εξαφανιστεί μετά την άφιξή τους στη χώρα. Η έκθεση επισημαίνει ότι το σύστημα ασύλου κόστισε στους φορολογούμενους 4,9 δισ. λίρες το 2024–2025, κυρίως για τη στέγαση μεταναστών σε ξενοδοχεία.

Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει δαπάνες όπως η νομική βοήθεια ή τα έξοδα που επιβαρύνουν τις τοπικές αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι έχουν ανακοινωθεί «οι πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών» για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και ότι όλοι οι αλλοδαποί καταδικασμένοι για ποινικά αδικήματα παραπέμπονται για απέλαση το συντομότερο δυνατό.

