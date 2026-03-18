Σεισμός 3,5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά του Λασιθίου
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/3), στις 03:16.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/3), στις 03:16, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 32 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζάκρου.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 50 χλμ. νοτιοανατολικά της Σητείας.
Δείτε στη gallery το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου.