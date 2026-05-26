Τι συμβαίνει αν πρηστούν ξαφνικά τα χείλη σας — Πότε είναι σοβαρό

Τα χείλη μπορεί να πρηστούν για πολλούς λόγους: από ξηρό δέρμα ή έναν μικρό τραυματισμό έως μια αλλεργική αντίδραση που χρειάζεται επείγουσα φροντίδα.

Το πιο σημαντικό πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε εάν το πρήξιμο είναι ήπιο και εντοπισμένο ή εάν συνοδεύεται από αναπνευστική δυσχέρεια, πρήξιμο γλώσσας, σφίξιμο στον λαιμό, ζάλη ή κνίδωση.

Εάν το πρήξιμο των χειλιών εμφανιστεί ξαφνικά και επηρεάζει τη γλώσσα, τον λαιμό ή την αναπνοή, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επείγον περιστατικό.

Συνήθεις αιτίες πρησμένων χειλιών

Το πρήξιμο συνήθως συμβαίνει επειδή συσσωρεύεται υγρό στον μαλακό ιστό των χειλιών. Η αιτία μπορεί να είναι ερεθισμός, φλεγμονή, λοίμωξη, τραυματισμός ή μια ανοσολογική αντίδραση.

Πιθανή αιτία Πώς μπορεί να μοιάζει Τι μπορεί να σας βοηθήσει Αλλεργία ή αγγειοοίδημα Ξαφνικό πρήξιμο, κνησμός, κνίδωση, μυρμήγκιασμα ή πρήξιμο στο πρόσωπο Αποφύγετε την αιτία. Ζητήστε επείγουσα φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναπνοής, γλώσσας ή λαιμού Τραυματισμός Πρήξιμο μετά από δάγκωμα, πτώση, οδοντιατρική εργασία ή σπορ Κρύα κομπρέσα, ανάπαυση και παρακολούθηση Σκασμένα ή ερεθισμένα χείλη Ξηρότητα, ξεφλούδισμα, κάψιμο ή ήπιο πρήξιμο Βάλσαμο χειλιών χωρίς άρωμα, ενυδάτωση, αποφύγετε το γλείψιμο των χειλιών Λοίμωξη Πόνος, θερμότητα, πύον, πληγές, πυρετός ή εξάπλωση ερυθρότητας Ιατρική αξιολόγηση. Μπορεί να χρειαστεί αντιική, αντιβιοτική ή αντιμυκητιασική θεραπεία Έρπης Μυρμήγκιασμα, κάψιμο, φουσκάλες ή κρούστα Η αντιική θεραπεία λειτουργεί καλύτερα νωρίς Αντίδραση σε φάρμακα Ξαφνικό ή επαναλαμβανόμενο πρήξιμο, μερικές φορές χωρίς εξάνθημα Ιατρική συμβουλή. Μην ξαναρχίσετε μια ύποπτη φαρμακευτική αγωγή χωρίς καθοδήγηση

Πότε τα πρησμένα χείλη μπορεί να αποτελούν έκτακτη ανάγκη

Η πιο σοβαρή αιτία είναι η αναφυλαξία ή το σοβαρό αγγειοοίδημα. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από έκθεση σε τρόφιμα, τσιμπήματα εντόμων, φάρμακα, λάτεξ ή άλλα αλλεργιογόνα.

Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν τα πρησμένα χείλη συνοδεύονται από:

Δυσκολία στην αναπνοή

Πρήξιμο της γλώσσας ή του λαιμού

Συριγμό ή σφίξιμο στο στήθος

Ζάλη, λιποθυμία ή αδυναμία

Εκτεταμένη κνίδωση

Ταχέως επιδεινούμενο πρήξιμο στο πρόσωπο

Τα άτομα με γνωστή σοβαρή αλλεργία στα οποία έχει συνταγογραφηθεί επινεφρίνη θα πρέπει να τη χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις οδηγίες και να αναζητούν επείγουσα περίθαλψη.

Πώς να ανακουφιστείτε στο σπίτι

Για ήπιο πρήξιμο μετά από έναν μικρό τραυματισμό, μια κρύα κομπρέσα μπορεί να μειώσει την ενόχληση. Τυλίξτε πάγο ή ένα κρύο επίθεμα σε ένα πανί και εφαρμόστε το για σύντομα χρονικά διαστήματα. Μην βάζετε πάγο απευθείας στα χείλη.

Εάν το πρήξιμο φαίνεται να σχετίζεται με ξηρότητα ή ερεθισμό, χρησιμοποιήστε ένα απλό, χωρίς άρωμα lip balm και αποφύγετε τα πικάντικα και όξινα τρόφιμα, το γλείψιμο των χειλιών και τα νέα καλλυντικά μέχρι να ηρεμήσουν τα χείλη.

Για μια ήπια αλλεργική αντίδραση χωρίς αναπνευστικά συμπτώματα, ένα από του στόματος αντιισταμινικό μπορεί να βοηθήσει, αλλά το πρήξιμο που είναι ξαφνικό, σοβαρό, εξαπλώνεται ή επαναλαμβάνεται θα πρέπει να ελέγχεται από δερματολόγο.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Η ιατρική συμβουλή δερματολόγου είναι σημαντική εάν το πρήξιμο δεν βελτιώνεται, συνεχίζει να επανεμφανίζεται, γίνεται επώδυνο ή εμφανίζεται με πληγές, πυρετό, πύον, εξαπλούμενη ερυθρότητα ή οδοντικό πόνο.

Θα πρέπει επίσης να μιλήσετε με τον γιατρό σας εάν το πρήξιμο των χειλιών ξεκινήσει μετά την έναρξη μιας νέας φαρμακευτικής αγωγής. Ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων για την υπέρταση, μπορεί να προκαλέσουν αγγειοοίδημα και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί είναι πρησμένο μόνο το ένα χείλος;

Το μονόπλευρο πρήξιμο των χειλιών συχνά συνδέεται με κάποια τοπική αιτία, όπως ένα δάγκωμα, τραυματισμός, οδοντικό ερεθισμός, έρπητας ή λοίμωξη. Εάν είναι ξαφνικό ή ανεξήγητο, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά.

Μπορεί το στρες να προκαλέσει πρησμένα χείλη;

Το στρες συνήθως δεν προκαλεί άμεσα πρήξιμο των χειλιών, αλλά μπορεί να επιδεινώσει συνήθειες όπως το δάγκωμα ή το γλείψιμο των χειλιών. Μπορεί επίσης να προκαλέσει εξάρσεις έρπητα σε ορισμένα άτομα.

Συμπέρασμα

Τα πρησμένα χείλη συχνά προκαλούνται από αλλεργίες, ερεθισμό, τραυματισμό, λοίμωξη, έρπητα ή αντιδράσεις σε φάρμακα. Το ήπιο πρήξιμο μπορεί να βελτιωθεί με κρύες κομπρέσες, ήπια περιποίηση των χειλιών και αποφυγή των παραγόντων που τα προκαλούν.

Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι ξαφνικό σοβαρό πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στη γλώσσα ή τον λαιμό, ζάλη, εκτεταμένες κνίδωση, πυρετός, εξάπλωση ερυθρότητας ή επαναλαμβανόμενα ανεξήγητα επεισόδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιατρική περίθαλψη είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

