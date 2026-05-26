Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας - Ένας τραυματίας

Κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των Καμένων Βούρλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport.gr, ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο 183ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Το όχημα αναποδογύρισε στη μέση του οδοστρώματος, στην αρχή της ευθείας πριν από τα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας άμεση διακοπή της ομαλής ροής των οχημάτων.

Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο τραυματίας

Ευτυχώς, ο οδηγός του αυτοκινήτου διατήρησε τις αισθήσεις του και κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα πριν από την άφιξη των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο κοντινό Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού διεξαγόταν με δυσχέρεια από μία μόνο λωρίδα, δημιουργώντας προσωρινή συμφόρηση.

Η οδική βοήθεια ανέλαβε την απομάκρυνση του κατεστραμμένου οχήματος από το οδόστρωμα, και λίγο αργότερα ο δρόμος καθαρίστηκε, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων.