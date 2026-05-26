Βόλος: 25χρονος άρπαξε τσάντα από αυτοκίνητο - «Έκλεψα για να αγοράσω κάλτσες»

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα 25χρονος που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, επειδή έκλεψε ένα τσαντάκι από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 25χρονος, περνώντας από τη συμβολή των οδών Κ. Καρτάλη και Τ. Οικονομάκη, το απόγευμα της Δευτέρας, είδε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με κατεβασμένο το παράθυρο, ενώ στην θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένα τσαντάκι μέσης, το οποίο άρπαξε και εξαφανίστηκε. Λίγη ώρα μετά, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε στο αυτοκίνητο, είδε πως έλειπε το τσαντάκι και κάλεσε την αστυνομία. Όπως κατέθεσε, το τσαντάκι περιείχε το χρηματικό ποσό των 115 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, αστυνομική ταυτότητα και λοιπά έγγραφα.

Οι Αρχές κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την βοήθεια βιντεοληπτικού υλικού που παρέλαβαν από τα καταστήματα της περιοχής, να εντοπίσουν τον δράστη και να προχωρήσουν στην σύλληψή του το βράδυ της ίδιας ημέρας. Καθ’ υπόδειξη του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και το τσαντάκι, το οποίο είχε πετάξει αφού πρώτα πήρε τα χρήματα από μέσα.

Ο 25χρονος ενώπιον του δικαστηρίου ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε την πράξη του και ισχυρίστηκε πως χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει κάλτσες και εσώρουχα τα οποία του έλειπαν, καθώς είναι άστεγος και δεν έχει πολλά πράγματα. Όπως ο ίδιος κατέθεσε, έχει πραγματοποιήσει επανειλλημμένα κλοπές στο παρελθόν, ενώ η τελευταία ήταν πριν από περίπου 10 ημέρες.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη το «πλούσιο» ποινικό παρελθόν του, ρώτησε τον κατηγορούμενο πώς μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προβεί ξανά σε κλοπές στο μέλλον. Ο 25χρονος απάντησε ότι δυσκολεύεται πολύ να βρει δουλειά ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του καθώς στο παρελθόν έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και για τον λόγο αυτό οι εργοδότες αρνούνται να τον προσλάβουν.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 25χρονο για την πράξη της κλοπής, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει άμεσα τους 6 ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας, οδηγώντας τον στην φυλακή.

