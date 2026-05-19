Μεσσηνία: Ρομά έκλεψε δύο αυτοκίνητα, εμβόλισε περιπολικό και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 25χρονου Ρομά προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαχείρισης Εγκληματικότητας Μεσσηνίας, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στον οδικό άξονα Ασπρόχωμα – Πύλος και την παλιά εθνική οδό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 22.00 το βράδυ να οδηγεί αυτοκίνητο που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από ιδιοκτήτη στον Νερόμυλο του Δήμου Μεσσήνης. Όταν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, οδηγώντας επικίνδυνα.

Καταδίωξη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Αστυνομίας. Συνέχισε, όμως, να προσπαθεί να διαφύγει και κάποια στιγμή, στο ύψος της Αιθαίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο και κάδους απορριμμάτων, όπως αναφέρει το tharrosnews.gr.

Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αντιστεκόμενος στη σύλληψή του, όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο τροχαίο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Κι άλλες κλοπές

Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης προέκυψε ότι ο 25χρονος είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα:

-Στη Μεσσήνη αφαίρεσε ακόμη ένα αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα εγκαταλελειμμένο στην περιοχή της Καζάρμας και πρόκειται να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του

-Σε οπωροπωλείο στη Βελίκα μπήκε από ανασφάλιστη πόρτα κατά τις βραδινές ώρες και αφαίρεσε 250 ευρώ από την ταμειακή μηχανή, καθώς και ένα αναψυκτικό.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση κατά της Αρχής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα δε, αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο, όπου τον παρέπεμψε ο εισαγγελέας.