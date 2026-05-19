Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν Τούρκοι με την κατηγορία «περί όπλων»

Συνελήφθη χθες, Δευτέρα, στη Μυτιλήνη, ένα ζευγάρι Τούρκων, με την κατηγορία «περί όπλων», κατά τον τελωνειακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους με ημερόπλοιο από τα απέναντι παράλια στην Πύλη Εισόδου του Λιμανιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για άνδρα 37 ετών και τη σύζυγό του 33 ετών που κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αυτοκίνητο τους βρέθηκε ένα κουτί με περισσότερα από 200 φυσίγγια. Όπως ισχυρίστηκε ο 37χρονος, κατά την ανάκρισή του είχε ξεχάσει το κουτί με τα φυσίγγια στο αυτοκίνητο καθώς παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στη γείτονα χώρα.

Κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν για δεύτερη φορά στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης. Τη δικογραφία σχημάτισε η Τελωνειακή Αρχή Μυτιλήνης.

