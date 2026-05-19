Λάρισα: Σοβαρές καταγγελίες για επαναλαμβανόμενο σχολικό εκβιασμό σε μαθητή ΑμεΑ

Οι φερόμενοι ως δράστες φέρεται να απειλούσαν τον μαθητή ΑμεΑ πως αν μιλήσει για τον εκφοβισμό που δέχεται, θα του κάνουν ακατανόμαστες πράξεις 

Διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού, μαθητή Γυμνασίου επαρχιακής πόλης του νομού Λάρισας.

Όπως καταγγέλλει στο onlarissa.gr ο ίδιος ο πατέρας, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδίου, τρεις συμμαθητές γιού του που είναι μαθητής στην γ’ τάξη του Γυμνασίου, τον παρενοχλούσαν διαρκώς εντός του μαθήματος. Κάτι που έγινε δύο φορές σε διαφορετικές ώρες μαθημάτων και με διαφορετικούς καθηγητές οι οποίοι όπως τόνισαν στον ίδιο τον πατέρα, δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε διότι είχαν γυρισμένη την πλάτη τους προς τους μαθητές, γράφοντας στον πίνακα.

Το περιστατικό πληροφορήθηκε αρχικά ο αδερφός του παιδιού που φοιτά στο ίδιο σχολείο, αλλά σε άλλη τάξη και έσπευσε να ενημερώσει την διευθύντρια και αμέσως μετά τον πατέρα του ο οποίος άμεσα έσπευσε να τηλεφωνήσει στην διευθύντρια όπως επισημαίνει, η οποία του είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα τη Δευτέρα (σ.σ. χθες).

Ωστόσο, ο πατέρας όντας ιδιαίτερα ανήσυχος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής δίνοντας κατάθεση για το γεγονός, μάλιστα λίγο αργότερα επέστρεψε στο Τμήμα μαζί με τον ΑμεΑ γιο του και διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την κατάθεση του παιδιού πως υπέστη στο παρελθόν και πιο σοβαρή μορφή μπούλινγκ από τους τρεις συμμαθητές του: σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα και βάσει όσων κατέθεσε ο 16χρονος τον παρενοχλούσαν διαρκώς, κάνοντάς του τη ζωή μαρτύριο και μάλιστα τον απειλούσαν πως αν μιλούσε θα τον πήγαιναν στις τουαλέτες για να του κάνουν ακατανόμαστες πράξεις.

Ο μαθητής ανοίχτηκε για πρώτη φορά στον αστυνομικό με τον πατέρα να ακούει φοβερά πράγματα από τον γιο του, για τα οποία δεν είχε καμία γνώση, καθώς το παιδί φοβόταν να του μιλήσει λόγω των απειλών των συμμαθητών του.

«Το παιδί μου από την Παρασκευή το έχω με ψυχολόγο στο σπίτι και ανησυχώ πολύ», τονίζει στο onlarissa.gr ο πατέρας, ο οποίος υπέβαλλε μήνυση τόσο στους γονείς των τριών συμμαθητών του γιου του, όσο και στους δύο καθηγητές, με την υπόθεση να έχει φτάσει στον εισαγγελέα.

