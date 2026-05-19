Audi A6 Allroad: Επιστρέφει με diesel και plug-in υβριδικές εκδόσεις

Του Γιάννη Σκουφή

Παρά την κυριαρχία των SUV, η Audi δεν εγκαταλείπει την κατηγορία των στέισον με στοιχεία SUV και έτσι ετοιμάζει τη νέα γενιά του A6 Allroad quattro. Κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσα από έγγραφα έγκρισης τύπου στην Αυστραλία, πριν ακόμη υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ίδια την Audi.

Το νέο A6 Allroad θα βασίζεται στην τελευταία γενιά του A6 Avant, η οποία παρουσιάστηκε το 2025, διατηρώντας όμως τα γνώριμα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τις εκδόσεις Allroad εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Θα διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά πλευρικά πλαστικά, καινούργιους προφυλακτήρες με μεταλλικές λεπτομέρειες, μεγαλύτερες ράγες οροφής και πιο «περιπετειώδη» άποψη, σε σχέση με το απλό Avant. Θα υπάρχει και πνευματική ανάρτηση, η οποία θα επιτρέπει στον οδηγό να μεταβάλλει το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με τις συνθήκες.

Στο εσωτερικό, το νέο A6 Allroad αναμένεται να υιοθετήσει το πλήρως ψηφιακό κόκπιτ του νέου A6, με τρεις οθόνες, head-up display, premium ηχοσύστημα Bang & Olufsen 20 ηχείων, τετραζωνικό κλιματισμό και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης δύο επιλογές κινητήρων. Η μια είναι ένας V6 TDI 3.000 κυβικών με ήπια υβριδική υποβοήθηση, απόδοση περίπου 300 ίππων και 580 Nm, ο οποίος θα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο S tronic και τετρακίνηση quattro.

Η δεύτερη έκδοση θα είναι plug-in υβριδική και θα συνδυάζει έναν 2.0 TSI με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 20,7 kWh. Η συνδυαστική ισχύς θα φτάνει τους 367 ίππους, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία εκτιμάται περίπου στα 100 χιλιόμετρα.

Με την αποχώρηση του Volvo V90 Cross Country, το νέο A6 Allroad θα έχει πλέον ως βασικό ανταγωνιστή σχεδόν αποκλειστικά τη Mercedes E-Class All-Terrain.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου A6 Allroad αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες στην Ευρώπη, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν το μοντέλο θα διατεθεί και σε αγορές εκτός Ευρώπης.