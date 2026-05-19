Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

Από την ασφάλεια των Δελφών παρακολουθώ σαν βομβίτσες να σκάνε στο ακίνητο, εδώ και τρία χρόνια πολιτικό σύστημα, οι αναγγελίες για ίδρυση νέων κομμάτων από την Καρυστιανού και τον Αλέξη.

Newsbomb

Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ
ΜΑΝΤΕΙΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του γνωστοποιώντας ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, ενώ η Καρυστιανού θα προηγηθεί μεθαύριο Πέμπτη 21 Μαΐου. Παρ’ ότι όλοι προεξοφλούσαν την είσοδο των δύο αυτών κομμάτων στην πολιτική αρένα, οι αναγγελίες προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση. Η αίσθηση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν είτε με, είτε χωρίς τις επίσημες εξαγγελίες που θα μετρούν και τους νέους παίκτες στην πρόθεση ψήφου. Ο άνθρωπος που γνώριζε πρώτος α’' όλους την ακριβή ημερομηνία αναγγελίας του κόμματος Τσίπρα, ήταν ο Χάρης Δούκας...

doykas.jpg

... καθώς η Αμαλίας ζήτησε το χώρο της πλατείας Θησείου.

Ψυχραιμία

Το Μαξίμου προς το παρόν παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πήγε χθες στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων τιμώντας και την κ. Αγάπη Σμπώκου, την πρώτη γυναίκα στην θέση του Προέδρου του ΣΕΤΕ...

7fec8b36-7329-40ba-93b7-e7e8db10d516.jpg

...ενώ σήμερα θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της Coca Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι. Ωστόσο ο χειρισμός της νέας κατάστασης δεν θα είναι εύκολος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση Καρυστιανού, η οποία με το καλημέρα έδωσε και γεωπολιτικό στίγμα. Απροσδιόριστο ακόμα, αλλά στίγμα. Ξαφνικά, τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν είναι πλέον το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το κέντρο.

Γήπεδα

Μια πρώτη αίσθηση της δυσκολίας που έχει η αντιμετώπιση από τη κυβέρνηση του κόμματος Καρυστιανού φάνηκε με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

marinakhs.jpg

«Διαβάζουμε διάφορα ονόματα» είπε ο Παύλος Μαρινάκης. «Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας, της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε, δεν τις έχουμε κρύψει, αλλά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προχωρήσει και μια σειρά από συμμαχίες, έχει καλλιεργηθεί η διμερής σχέση με πολλά άλλα κράτη. Και αυτό έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Άρα εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας δώσουν εκείνοι τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερες. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Απήχηση

Είναι πιθανόν το κόμμα της κ. Καρυστιανού να είναι ένας απροκάλυπτος ρωσικός δάκτυλος στην εγχώρια πολιτική σκηνή; Θα ήταν τολμηρό, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Υπόστρωμα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και δεν είναι καινούργιο.

Δυο χρόνια πριν μια δημοσκόπηση της MRB έδινε εντυπωσιακά ποσοστά στην δημοφιλία του Πούτιν.

mrb-3enoi-hgetes.jpg

Ενώ πέρυσι και η About People επιβεβαίωνε ότι υπάρχει ρεύμα.

image.jpg

Ονόματα

Το νέο κόμμα της Μαρίας των Τεμπών έχει απ όλα μέσα; Από τον κ. Γεωργόπουλο-Ζούτα, πρώην υποψήφιος με το Μέρα 25, αντιεμβολιαστής και πολέμιος των νέων ταυτοτήτων και την κ. Γρατσία που πέρασε από τη «Νίκη», μέχρι τον ανταποκριτή της Μόσχας κ. Θανάση Αυγερινό και τον Στράτο Σιουρδάκη ο οποίος τιμάει το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα και αναγράφει και στα ρωσικά το όνομά του στα σόσιαλ.

Σεξ

Όμως ο πιο ξεχωριστός μέχρι στιγμής είναι άλλος. Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος...

ziagos.jpg

... οποίος έγινε διάσημος πριν τρία χρόνια, αποκαλύπτοντας τον ακριβή αριθμών των σεξουαλικών του παρτενέρ. «Βάσει υπολογισμών, στα 37-39 μου χρόνια, είχα πάει με 3.200 γυναίκες. Μετά έγινα πιο επιλεκτικός, οπότε το πολύ να έχω πάει με 3.800. Με έχει φάει για 200 ο Σπαλιάρας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, οι φίλοι μου έχουν κάνει τους υπολογισμούς» είπε σε συνέντευξη στο περιοδικό Yes. «Στη μονοκατοικία που νοίκιαζα με φίλους, έρχονταν οι γυναίκες 20-20 και γίνονταν... όργια. Μέχρι που βαρούσαμε τα τηλέφωνα, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλο σεξ και το σκάγαμε από την πίσω πόρτα και φεύγαμε. Όσο εντυπωσιακό και αν φαίνεται, από όλα αυτά μένουν πέντε πράγματα, οι πλάκες και τα γέλια με τους φίλους, παρά το σεξ. Εδώ μου έκαναν πρόταση να κάνω ταινία πορνό και αρνήθηκα», συμπλήρωσε με μετριοφροσύνη.

Ειλικρινά δε μπορώ να φανταστώ αντίπαλο του κ. Ζιάγκου, σε όποια περιφέρεια κι αν κατέβει.

Μετωπική

Χωρίς σεξ, αλλά με πολύ ένταση εξελίσσεται κατάσταση λόγω του κόμματος Αλέξη στην Κουμουνδούρου. Στην αποφασιστική η καρατόμηση Πολάκη από την ΚΟ του Συριζα, απάντησαν χθες οι φίλιες δυνάμεις με μιντιακή υπερπροβολή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς έκανε σαφές ότι πρέπει να συγκλιθούν άμεσα τα όργανα, ενώ επέρριψε ευθύνες στον Πρόεδρο Σωκράτη γιατί δεν τα συγκάλεσε. Εάν το είχε κάνει, τότε θα είχε αποφευχθεί η παρεξήγηση με Πολάκη, δήλωσε στον realfm.

Η μετωπική εντός του Σύριζα είναι αναπόφευκτη. Οι πιέσεις που ασκούνται και θα ασκηθούν στον κ. Φάμελλο θα είναι τεράστιες. Ένα μεγάλο κομμάτι της Κεντρικής Επιτροπή, βλέπει τον εαυτό του ‘στον αέρα’ μετά την σαρωτική έλευση του Αλέξη και πιέζει για διαβεβαιώσεις. Είτε θα πάνε όλοι μαζί ‘πακέτο’, είτε κρατάνε επιχορήγηση (7+5 εκατομμύρια ευρώ), κτίριο, και κομματικά ΜΜΕ, και κατεβαίνουν με στόχο έστω να μπουν στην Βουλή.

Κι αν συμβεί αυτό; θα είστε απέναντι στον Τσίπρα; ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον κ. Παππά.

«Άλλοι πρέπει να ερωτηθούν γι’ αυτό. Είναι απευκταίο, αλλά δεν θα φταίει ο Συριζα εάν συμβεί το απευκταίο» απάντησε κυνικά ο άλλοτε στενότερος συνεργάτης του Αλέξη.

Σας φιλώ

Η Πυθία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν Τούρκοι με την κατηγορία «περί όπλων»

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Ρομά έκλεψε δύο αυτοκίνητα, εμβόλισε περιπολικό και συνελήφθη

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροδρόμια: Ανοδική αλλά με «αναταράξεις» η κίνηση στο 4μηνο - Απότομο «φρένο» στις διεθνείς αφίξεις Απριλίου

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

08:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο «τρομακτικός» Γουεμπανιάμα «διέλυσε» τους Θάντερ – 1-0 οι Σπερς στη δεύτερη παράταση!

08:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρές καταγγελίες για επαναλαμβανόμενο σχολικό εκβιασμό σε μαθητή ΑμεΑ

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ενδέχεται να «μετανιώσει» για την Ουκρανία

08:05ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος δίνει ελπίδες για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεατος - Ο καθηγητής Αντώνης Βεζάκης μιλά για την πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Αιρεταίειο νοσοκομείο

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi A6 Allroad: Επιστρέφει με diesel και plug-in υβριδικές εκδόσεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τρία τροχαία στην κάθοδο κι ένα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού έχει προβλήματα

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καταγγελίες για βιασμούς και επιθέσεις σε γνωστό ριάλιτι γάμων - Βίντεο

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος μετά από παράσυρση

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει;

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς το Ιράν προσπαθεί να στήσει μία επιχείρηση εκμετάλλευσης των Στενών του Ορμούζ – Τι είναι το «Hormuz Safe»

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Δεύτερος στο σεξ, Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος μετά από παράσυρση

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τραγικός θάνατος για 33χρονη τουρίστρια – Την καταπλάκωσε ελέφαντας που πάλευε με άλλον ελέφαντα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52LIFESTYLE

«Σκάνε» μεταγραφές στην ψυχαγωγία – Μετά την Μπέττυ Μαγγίρα, «κλειδώνουν» Καραβάτου και Φερεντίνος

21:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικητές των «Βραβείων Δημήτρης Χορν» και «Μελίνα Μερκούρη» οι Βασίλης Μπούτσικος και Έβελυν Ασουάντ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

21:41LIFESTYLE

Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τρία τροχαία στην κάθοδο κι ένα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού έχει προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ