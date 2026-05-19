Στάση αναμονής από Μαξίμου για Καρυστιανού, Έρχεται ρωσικό κόμμα; Μετωπική στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του γνωστοποιώντας ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, ενώ η Καρυστιανού θα προηγηθεί μεθαύριο Πέμπτη 21 Μαΐου. Παρ’ ότι όλοι προεξοφλούσαν την είσοδο των δύο αυτών κομμάτων στην πολιτική αρένα, οι αναγγελίες προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση. Η αίσθηση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν είτε με, είτε χωρίς τις επίσημες εξαγγελίες που θα μετρούν και τους νέους παίκτες στην πρόθεση ψήφου. Ο άνθρωπος που γνώριζε πρώτος α’' όλους την ακριβή ημερομηνία αναγγελίας του κόμματος Τσίπρα, ήταν ο Χάρης Δούκας...

... καθώς η Αμαλίας ζήτησε το χώρο της πλατείας Θησείου.

Ψυχραιμία

Το Μαξίμου προς το παρόν παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πήγε χθες στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων τιμώντας και την κ. Αγάπη Σμπώκου, την πρώτη γυναίκα στην θέση του Προέδρου του ΣΕΤΕ...

...ενώ σήμερα θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα εγκαίνια νέας γραμμής παραγωγής της Coca Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι. Ωστόσο ο χειρισμός της νέας κατάστασης δεν θα είναι εύκολος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση Καρυστιανού, η οποία με το καλημέρα έδωσε και γεωπολιτικό στίγμα. Απροσδιόριστο ακόμα, αλλά στίγμα. Ξαφνικά, τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν είναι πλέον το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το κέντρο.

Γήπεδα

Μια πρώτη αίσθηση της δυσκολίας που έχει η αντιμετώπιση από τη κυβέρνηση του κόμματος Καρυστιανού φάνηκε με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Διαβάζουμε διάφορα ονόματα» είπε ο Παύλος Μαρινάκης. «Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας, της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε, δεν τις έχουμε κρύψει, αλλά επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν προχωρήσει και μια σειρά από συμμαχίες, έχει καλλιεργηθεί η διμερής σχέση με πολλά άλλα κράτη. Και αυτό έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα. Άρα εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας δώσουν εκείνοι τις απαντήσεις που πιστεύουν καλύτερες. Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες».

Απήχηση

Είναι πιθανόν το κόμμα της κ. Καρυστιανού να είναι ένας απροκάλυπτος ρωσικός δάκτυλος στην εγχώρια πολιτική σκηνή; Θα ήταν τολμηρό, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Υπόστρωμα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και δεν είναι καινούργιο.

Δυο χρόνια πριν μια δημοσκόπηση της MRB έδινε εντυπωσιακά ποσοστά στην δημοφιλία του Πούτιν.

Ενώ πέρυσι και η About People επιβεβαίωνε ότι υπάρχει ρεύμα.

Ονόματα

Το νέο κόμμα της Μαρίας των Τεμπών έχει απ όλα μέσα; Από τον κ. Γεωργόπουλο-Ζούτα, πρώην υποψήφιος με το Μέρα 25, αντιεμβολιαστής και πολέμιος των νέων ταυτοτήτων και την κ. Γρατσία που πέρασε από τη «Νίκη», μέχρι τον ανταποκριτή της Μόσχας κ. Θανάση Αυγερινό και τον Στράτο Σιουρδάκη ο οποίος τιμάει το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα και αναγράφει και στα ρωσικά το όνομά του στα σόσιαλ.

Σεξ

Όμως ο πιο ξεχωριστός μέχρι στιγμής είναι άλλος. Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος...

... οποίος έγινε διάσημος πριν τρία χρόνια, αποκαλύπτοντας τον ακριβή αριθμών των σεξουαλικών του παρτενέρ. «Βάσει υπολογισμών, στα 37-39 μου χρόνια, είχα πάει με 3.200 γυναίκες. Μετά έγινα πιο επιλεκτικός, οπότε το πολύ να έχω πάει με 3.800. Με έχει φάει για 200 ο Σπαλιάρας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, οι φίλοι μου έχουν κάνει τους υπολογισμούς» είπε σε συνέντευξη στο περιοδικό Yes. «Στη μονοκατοικία που νοίκιαζα με φίλους, έρχονταν οι γυναίκες 20-20 και γίνονταν... όργια. Μέχρι που βαρούσαμε τα τηλέφωνα, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλο σεξ και το σκάγαμε από την πίσω πόρτα και φεύγαμε. Όσο εντυπωσιακό και αν φαίνεται, από όλα αυτά μένουν πέντε πράγματα, οι πλάκες και τα γέλια με τους φίλους, παρά το σεξ. Εδώ μου έκαναν πρόταση να κάνω ταινία πορνό και αρνήθηκα», συμπλήρωσε με μετριοφροσύνη.

Ειλικρινά δε μπορώ να φανταστώ αντίπαλο του κ. Ζιάγκου, σε όποια περιφέρεια κι αν κατέβει.

Μετωπική

Χωρίς σεξ, αλλά με πολύ ένταση εξελίσσεται κατάσταση λόγω του κόμματος Αλέξη στην Κουμουνδούρου. Στην αποφασιστική η καρατόμηση Πολάκη από την ΚΟ του Συριζα, απάντησαν χθες οι φίλιες δυνάμεις με μιντιακή υπερπροβολή. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς έκανε σαφές ότι πρέπει να συγκλιθούν άμεσα τα όργανα, ενώ επέρριψε ευθύνες στον Πρόεδρο Σωκράτη γιατί δεν τα συγκάλεσε. Εάν το είχε κάνει, τότε θα είχε αποφευχθεί η παρεξήγηση με Πολάκη, δήλωσε στον realfm.

Η μετωπική εντός του Σύριζα είναι αναπόφευκτη. Οι πιέσεις που ασκούνται και θα ασκηθούν στον κ. Φάμελλο θα είναι τεράστιες. Ένα μεγάλο κομμάτι της Κεντρικής Επιτροπή, βλέπει τον εαυτό του ‘στον αέρα’ μετά την σαρωτική έλευση του Αλέξη και πιέζει για διαβεβαιώσεις. Είτε θα πάνε όλοι μαζί ‘πακέτο’, είτε κρατάνε επιχορήγηση (7+5 εκατομμύρια ευρώ), κτίριο, και κομματικά ΜΜΕ, και κατεβαίνουν με στόχο έστω να μπουν στην Βουλή.

Κι αν συμβεί αυτό; θα είστε απέναντι στον Τσίπρα; ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον κ. Παππά.

«Άλλοι πρέπει να ερωτηθούν γι’ αυτό. Είναι απευκταίο, αλλά δεν θα φταίει ο Συριζα εάν συμβεί το απευκταίο» απάντησε κυνικά ο άλλοτε στενότερος συνεργάτης του Αλέξη.

Σας φιλώ

Η Πυθία