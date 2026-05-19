Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι μετά το Συνέδριο της ΝΔ και ανοίγει μέτωπο με Τσίπρα – Καρυστιανού

Με κεντρικό σύνθημα τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου και την ανάδειξη της πολιτικής σταθερότητας ως βασικού διακυβεύματος της επόμενης περιόδου, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τα μηνύματα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την εικόνα μιας παράταξης «ενωμένης, μαζικής και προσανατολισμένης στην κοινωνία».

Στην κυβερνητική αποτίμηση του Συνεδρίου κυριαρχεί η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επανέφερε τη συζήτηση στην πραγματική πολιτική», μεταφέροντας το κέντρο βάρους από την εσωστρέφεια και τις παραπολιτικές συζητήσεις στα ζητήματα καθημερινότητας, οικονομίας, υγείας, τεχνητής νοημοσύνης, ασφάλειας και θεσμικής σταθερότητας.

Την ίδια στιγμή, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξης Τσίπρας, με σκληρές αναφορές στην περίοδο διακυβέρνησής του, ενώ στέλνει και σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

«Το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται – Εκλογές το 2027»

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται η επιμονή στη θεσμική κανονικότητα και στην ολοκλήρωση της τετραετίας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός, τόσο στις ομιλίες του την Παρασκευή και την Κυριακή όσο και στις παρεμβάσεις του το Σάββατο, επανέλαβε με σαφήνεια πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας κάθε σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Η φράση «το είπαμε, το κάναμε» αναδεικνύεται σε κεντρικό πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, με το Μαξίμου να υποστηρίζει ότι η αξιοπιστία αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες αλλά η δυνατότητα υλοποίησής τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διαδοχικών γεωπολιτικών και οικονομικών κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα πρόσωπα που διαχειρίζονται κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με στελέχη του Μαξίμου να επισημαίνουν ότι «η πολιτική είναι και τα πρόσωπα που εφαρμόζουν τις πολιτικές».

Μήνυμα ενότητας και απάντηση στα σενάρια εσωστρέφειας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από την κυβέρνηση και στη διαχείριση των εσωκομματικών ισορροπιών μετά τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών στο Συνέδριο και τις συζητήσεις που ακολούθησαν.

Η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη θέση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη μεγάλη παράταξη που διατήρησε διαχρονικά την πολιτική και κοινωνική της επιρροή από το 1974 έως σήμερα, ακριβώς επειδή κατάφερε να συνθέτει διαφορετικές τάσεις και απόψεις.

«Η ΝΔ βγήκε πιο ενωμένη από το Συνέδριο», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, με ιδιαίτερη αναφορά στη νέα Πολιτική Επιτροπή και στα 214 στελέχη που εκλέχθηκαν, τα οποία –όπως σημειώνεται– προέρχονται «από τον πυρήνα της κομματικής και κοινωνικής βάσης της παράταξης».

Κυβερνητικά στελέχη με αφορμή κυρίως την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια υπογραμμίζουν ότι οι διαφορετικές απόψεις δεν αποτελούν πρόβλημα αλλά χαρακτηριστικό ενός μεγάλου κόμματος εξουσίας, αρκεί στο τέλος να υπηρετείται ο κοινός στόχος: η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και η νίκη στις εκλογές του 2027.

«Κανείς δεν περισσεύει» – Το μήνυμα για Καραμανλή και Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς από το Συνέδριο, το Μαξίμου επιλέγει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση.

Η επίσημη γραμμή είναι ότι πρόκειται για «απολύτως σεβαστές προσωπικές επιλογές», με την κυβέρνηση να επιμένει ότι «κανείς δεν περισσεύει», ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία –όπως αναφέρει– διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παράλληλα, απορρίπτονται τα σενάρια εσωκομματικής κρίσης, με κυβερνητικά στελέχη να χαρακτηρίζουν «παραπολιτικού τύπου συζητήσεις» όσα διακινούνται περί εσωτερικών αντιθέσεων.

Επίθεση σε Τσίπρα: «Αργά για δάκρυα και για ξαναγράψιμο της ιστορίας»

Σκληρή είναι η κυβερνητική γραμμή απέναντι στον Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα ή πολιτικής επανεμφάνισής του.

«Η ώρα για τον κ. Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, εξαπολύοντας συνολική επίθεση στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Στο στόχαστρο του Μαξίμου μπαίνουν η φορολογική πολιτική της περιόδου 2015-2019, η οικονομική επιβάρυνση της χώρας, οι χειρισμοί στη Δικαιοσύνη αλλά και οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο τέλος της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων, θεωρώντας ότι σε ένα περιβάλλον πολιτικής ρευστότητας η ανάδειξη του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου» εξακολουθεί να λειτουργεί συσπειρωτικά για τη ΝΔ.

Αιχμές για Καρυστιανού και «άλλα γήπεδα»

Με σαφείς πολιτικές αιχμές αντιμετωπίζει το Μαξίμου και τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο φορέα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση κινείται αποκλειστικά «με γνώμονα τα συμφέροντα της Ελλάδας και τις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας».

Η αποστροφή «όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους» αποτυπώνει τη διάθεση του Μεγάρου Μαξίμου να εντάξει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικής αξιοπιστίας και θεσμικής σοβαρότητας, επιχειρώντας να εμφανίσει την κυβέρνηση ως τον μοναδικό σταθερό πυλώνα σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Το επόμενο πολιτικό τεστ

Το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι μετά το Συνέδριο ανοίγει μια νέα φάση πολιτικής αντεπίθεσης με στόχο την επανασύνδεση με κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σημάδια κόπωσης λόγω της ακρίβειας και της πίεσης στην καθημερινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του με έμφαση στην οικονομία και τις επενδύσεις, καθώς αύριο θα μιλήσει στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της coca-colahellenic.com στο Σχηματάρι, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει την τακτική μηνιαία συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας, μετά και τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και η νέα Εθνική Στρατηγική για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η επόμενη διετία θα κριθεί στην αποτελεσματικότητα, στη συνέπεια και στην ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Και αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό αφήγημα που επιχειρούν να εδραιώσουν μετά το Συνέδριο της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης