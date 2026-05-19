Patriot στην Τουρκία στέλνουν οι Γερμανοί - Ολοένα και πιο κοντά Άγκυρα και Βερολίνο

Snapshot Η Γερμανία θα αναπτύξει περίπου 150 στρατιώτες και ένα σύστημα αεράμυνας Patriot στην Τουρκία από τέλη Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο εναλλαγής του ΝΑΤΟ.

Το γερμανικό σύστημα Patriot που θα σταθμεύσει στην Τουρκία είναι μια προχωρημένη έκδοση που καλύπτει την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Η Γερμανία εξετάζει την αγορά τουρκικών πυραυλικών συστημάτων Yıldırımhan και Tayfun Blok4, με διαβουλεύσεις που μπορεί να ολοκληρωθούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Η παραγωγή των πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία ενδέχεται να ξεκινήσει το 2028 μέσω κοινοπραξίας με τις ΗΠΑ, ως απάντηση στην αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων και συστημάτων από τη χώρα.

Η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν τη στενότερη στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της χώρας για την περιοχή. Snapshot powered by AI

Την στιγμή που το ελληνικό ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ότι οι αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψουν στις βάσεις τους, καθώς εκλείπουν οι λόγοι παραμονής τους εκεί, κινητικότητα επικρατεί στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Η Γερμανία θα αναπτύξει συστήματα αεράμυνας Patriot στην Τουρκία στο πλαίσιο εναλλαγής του ΝΑΤΟ. Περίπου 150 Γερμανοί στρατιώτες θα συμμετάσχουν επίσης στην αποστολή και το σύστημα θα παραμείνει σταθμευμένο στην Τουρκία από τα τέλη Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και με την Τουρκία ήδη να έχει δεχτεί χτυπήματα, είχε αναφερθεί ότι από τη Γερμανία προήλθε το σύστημα αεράμυνας Patriot που ανέπτυξαν οι Τούρκοι στη Μαλάτια μετά τα ιρανικά χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το σύστημα, το οποίο προήλθε από την αεροπορική βάση Ramstein του ΝΑΤΟ στη Γερμανία, είναι μια πιο προηγμένη έκδοση του μοντέλου Patriot PAC-3, παρόμοιο με αυτά του Incirlik, που έχουν δοθεί από την Ισπανία. Αναφέρθηκε ότι το αμυντικό σύστημα δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την προστασία του Kürecik, αλλά η ομπρέλα ασφαλείας του θα καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Τι ανέφερε το Βερολίνο

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει συστοιχίες αεράμυνας Patriot στην Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μια δήλωση του Υπουργείου Άμυνας του Βερολίνου ανέφερε ότι περίπου 150 Γερμανοί στρατιώτες που σταθμεύουν στο Χούζουμ, μαζί με ένα σύστημα Patriot, θα αναπτυχθούν στην Τουρκία από τα τέλη Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το AFP, η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας εναλλαγής του ΝΑΤΟ για την αντικατάσταση του αμερικανικού αποσπάσματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η χώρα του αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες εντός του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η συνεργασία με τα τουρκικά και αμερικανικά στρατεύματα αποτελεί σημαντική επίδειξη συμμαχικής αλληλεγγύης.

Είναι γνωστό ότι η Γερμανία έχει στείλει στο παρελθόν συστήματα πυραύλων Patriot στην Τουρκία μεταξύ 2013 και 2015 για την προστασία του εναέριου χώρου κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Η νέα ανάπτυξη λέγεται επίσης ότι στοχεύει στην ενίσχυση της συμμαχικής άμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στενότερες σχέσεις

Η Τουρκία μπορεί να ασκήσει επιρροή στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Άγκυρα θα πρέπει να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς.

«Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτά τα προβληματικά σημεία, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας, αλλά και λόγω της τεράστιας πολιτικής και οικονομικής της σημασίας», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.

Είναι επιθυμητό να συνεχιστεί η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε, με τη Γερμανία να υποστηρίζει ότι η Τουρκία πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάπτυξη της αμυντικής και βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ.

«Εάν η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρει έναν φιλικό και αξιόπιστο εταίρο στη Γερμανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ. Ωστόσο, για να ενταχθεί στην ένωση, η Τουρκία πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια, πρόσθεσε.

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους πυραύλους Yildirimhan

Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται η αμυντική συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt να αποκαλύπτει ότι το Βερολίνο εξετάζει την απόκτηση των τουρκικών πυραυλικών συστημάτων Yıldırımhan και Tayfun Blok-4.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται μια ενδεχόμενη συμφωνία να παρουσιαστεί επισήμως κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Όπως αναφέρεται, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και κρίσιμα οπλικά συστήματα από τη Γερμανία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ, οδηγώντας σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την κάλυψη του κενού ασφαλείας στην Ευρώπη.

Η παραγωγή του Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2028

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Γερμανίας να ενισχύσει τις δυνατότητες αποτροπής και πυραυλικής άμυνας της Ευρώπης, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών και εγκατάλειψη του σχεδιασμού ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk. Η ανακοίνωση του Τραμπ για αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία αιφνιδίασε ακόμη και στελέχη του ΝΑΤΟ, ωστόσο αυτό που θεωρείται ακόμη σοβαρότερο στους ευρωπαϊκούς διπλωματικούς κύκλους είναι η ακύρωση της συμφωνίας που είχαν συνάψει το 2024 οι Μπάιντεν και Σολτς, επισημαίνεται στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που επρόκειτο να αναπτυχθούν ήταν οι πύραυλοι Tomahawk, τα υπερηχητικά συστήματα Dark Eagle και οι βαλλιστικοί πύραυλοι SM-6.

Η ακύρωση του σχεδίου θεωρείται ότι αποδυναμώνει την ευρωπαϊκή αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα διατηρεί δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς χωρίς αντίστοιχη ευρωπαϊκή απάντηση.

Παράλληλα, προχωρά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA (European Long-Range Strike Approach), μέσω του οποίου χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, το πρόγραμμα θεωρείται χρονοβόρο και γεμάτο τεχνικές και πολιτικές δυσκολίες.

Γερμανικά σχέδια για παραγωγή Tomahawk και αγορά τουρκικών πυραύλων

Σύμφωνα με τη WELT, Βερολίνο και Ουάσινγκτον εξετάζουν πλέον τη δημιουργία κοινοπραξίας για παραγωγή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, κατά το πρότυπο της συνεργασίας COMLOG μεταξύ της MBDA και της RTX για τους Patriot.

Η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2028, αρχικά σε περιορισμένη κλίμακα.

Ταυτόχρονα, το Βερολίνο εξετάζει σοβαρά και την αγορά τουρκικών πυραυλικών συστημάτων. Στο τραπέζι βρίσκονται ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yildirimhan, με εκτιμώμενο βεληνεκές έως 6.000 χιλιομέτρων, καθώς και ο υπερηχητικός Tayfun Block-4.

Η πιθανή προμήθεια αυτών των όπλων συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας των ευρωπαϊκών κρατών του ΝΑΤΟ.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yıldırımhan παρουσιάστηκε πρόσφατα στη διεθνή έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη και, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Άγκυρας, διαθέτει βεληνεκές 6.000 χιλιομέτρων. Οι πρώτες δοκιμές του συστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους.

Παράλληλα, ο υπερηχητικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς Tayfun Blok-4, που αναπτύσσεται από τη Roketsan, είχε παρουσιαστεί στη διεθνή αμυντική έκθεση της Κωνσταντινούπολης το περασμένο καλοκαίρι. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις τεχνικές δυνατότητές του, εκτιμάται ότι το βεληνεκές του υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης