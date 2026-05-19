Βρετανία: Καταγγελίες για βιασμούς και επιθέσεις σε γνωστό ριάλιτι γάμων - Βίντεο

Snapshot Δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς «συζύγους» τους στο ριάλιτι «Married at First Sight UK», ενώ μια τρίτη ανέφερε σεξουαλική παρενόχληση.

Οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραγωγής CPL και το κανάλι Channel 4 δεν παρείχαν επαρκή προστασία ή δεν ανέλαβαν δράση μετά τις καταγγελίες τους.

Μία από τις γυναίκες, η «Λίζι», περιέγραψε βίαιη συμπεριφορά και απειλές από τον τηλεοπτικό σύζυγό της, ενώ οι μελανιές της αποδόθηκαν από την παραγωγή σε «σκληρό, αλλά συναινετικό, σεξ».

Η δεύτερη γυναίκα, «Χλόη», ανέφερε ότι ο τηλεοπτικός σύζυγός της προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά την άρνησή της, και η παραγωγή δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τα παράπονά της.

Οι δικηγόροι της CPL υποστήριξαν ότι οι καταγγελίες αντιμετωπίστηκαν ως μεμονωμένα περιστατικά και ότι οι γυναίκες δεν εξέφρασαν φόβο ή αίσθημα κινδύνου προς την παραγωγή. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν στην Βρετανία οι καταγγελίες για βιασμούς και επιθέσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά ριάλιτι στη χώρα το «Married at First Sight UK», (Γάμος με την πρώτη ματιά).

Το δίκτυο Channel 4 που προβάλλει το ριάλιτι το περιγράφει ως εξής: «Το τολμηρό κοινωνικό πείραμα στο οποίο ελεύθεροι άνθρωποι, που έχουν ταιριαστεί από ειδικούς, παντρεύονται εντελώς άγνωστους ανθρώπους, τους οποίους συναντούν για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου τους». Στη συνέχεια το ζευγάρι συγκατοικεί και μιλάει με συμβούλους σχέσεων καθώς εξερευνά τη σχέση του.

Τώρα το BBC δημοσίευσε ρεπορτάζ με τις καταγγελίες δύο γυναικών που ανέφεραν ότι βιάστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενώ μία τρίτη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι υποχρεώθηκε σε ερωτική πράξη χωρίς την συναίνεσή της. Όλες υποστήριξαν ότι το δίκτυο δεν έκανε αρκετά για να τις προστατεύσεις.

Μια γυναίκα δήλωσε ότι θέλει η CPL να σταματήσει να «επιτρέπει να βλάπτονται άνθρωποι». Μια γυναίκα δήλωσε ότι ο τηλεοπτικός «σύζυγός» της τη βίασε και απείλησε να της ρίξει οξύ. Τώρα επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας παραγωγής του ριάλιτι, της CPL.

Μια δεύτερη γυναίκα ενημέρωσε τόσο το Channel 4 όσο και την CPL, πριν από τη μετάδοση, ότι βιάστηκε από τον τηλεοπτικό «σύζυγό» της. Τα επεισόδια της προβλήθηκαν κανονικά. Μια τρίτη γυναίκα κατηγόρησε τον τηλεοπτικό σύζυγό της για σεξουαλική παρενόχληση.

Οι συμμετέχοντες του ριάλιτι Married at First Sight UK το 2024

«Πάγωσα εντελώς από τον φόβο»

Μία από τις γυναίκες, την οποία το BBC αποκαλεί «Λίζι» επειδή επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, είπε ότι παρατήρησε «προειδοποιητικά σημάδια» σχετικά με τον σύντροφό της στην εκπομπή σχεδόν αμέσως. Κατά τη διάρκεια του «μήνα του μέλιτος», όπως ονομάζεται η περίοδος στο ριάλιτι όταν το ζευγάρι μένει μαζί, η Λίζι είπε ότι ο τηλεοπτικός σύζυγός της συχνά έχανε την ψυχραιμία του όταν δεν ήταν μπροστά στις κάμερες.

«Απλά έκανε μπαμ. Έμπαινε σε μια κατάσταση απόλυτης οργής», είπε. Εκτός κάμερας, η Λίζι ανέφερε ότι το τηλεοπτικό ταίρι της εξομολογήθηκε ότι με την πρώην σύντροφό του συμπεριφέρονταν «βίαια» ο ένας στον άλλον. Η Λίζι ανησύχησε και το ανέφερε στην ομάδα μέριμνας της εταιρείας παραγωγής.

Οι δικηγόροι της CPL είπαν στο BBC ότι όταν υπάλληλοι της ομάδας μέριμνας πρόνοιας μίλησαν με τον τηλεοπτικό σύζυγο εκείνος ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν το θύμα βίας. Επίσης ανέφεραν ότι συζήτησαν το θέμα με τη Λίζι, η οποία τους είπε ότι δεν ένιωθε να κινδυνεύει.

Μέχρι τότε, η Λίζι είχε ήδη αρχίσει να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον «σύζυγό» της. Ωστόσο υποστήριξε ότι η σεξουαλική επαφή γρήγορα έγινε βίαιη. Της προκαλούσε μώλωπες αν και εκείνη συνέχεια του έλεγε να σταματήσει.

Εξήγησε ότι στην αρχή φοβόταν πολύ να το πει σε κάποιον. «Είπε ότι αν έλεγα σε κανέναν τι είχε συμβεί, θα έβαζε κάποιον να μου ρίξει οξύ», εξομολογήθηκε. Σε κάποια στιγμή όταν ήταν μόνοι χωρίς κάμερες η Λίζι είπε ότι προσπάθησε να του μιλήσει και να τον πείσει να συζητήσουν το θέμα με τους ειδικούς της εκπομπής. «Έπαθε κρίση και απείλησε να φύγει», ανέφερε. Το ίδιο βράδυ της επιτέθηκε, όπως κατήγγειλε στο BBC.

«Ήμασταν στο διαμέρισμά μας, στον καναπέ, και προσπάθησε να κάνει σεξ μαζί μου. Και εγώ συνέχιζα να λέω 'όχι', ότι δεν ήθελα να το κάνω. Αλλά εκείνος συνέχιζε να λέει: “Δεν μπορείς να πεις όχι, είσαι η γυναίκα μου”. Και το έκανε έτσι κι αλλιώς», είπε η Λίζι.

Εξήγησε ότι είχε στο σώμα της τα σημάδια που έδειχναν ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της. «Απλώς πάγωσα εντελώς από τον φόβο και ποτέ, μα ποτέ δεν πίστευα ότι κάτι θα μπορούσε να με τρομάξει τόσο πολύ», θυμήθηκε. Το επόμενο πρωί, μόλις ο τηλεοπτικός «σύζυγός» της έφυγε από το διαμέρισμα, έστειλε μήνυμα στην ομάδα της παραγωγής.

Ισχυρίστηκε ότι τους έδειξε τις μελανιές της και τους είπε τα πάντα. Ένα μέλος της ομάδας τράβηξε φωτογραφίες από τα σημάδια στο σώμα της. Οι δικηγόροι της CPL δήλωσαν ότι η Λίζι περιέγραψε τις μελανιές ως αποτέλεσμα σκληρού, αλλά συναινετικού, σεξ.

Ανέφεραν ότι η Λίζι δεν ενημέρωσε την CPL για το γεγονός ότι ο σύντροφός της της είχε πει ότι δεν είναι σε θέση να του αρνηθεί αφού είναι γυναίκα του. Υποστήριξαν ότι το σχόλιο για την επίθεση με οξύ είχε αναφερθεί αλλά όχι ως απειλή.

«Έλεγα όχι, όχι, σταμάτα»

Η δεύτερη γυναίκα με το όνομα Χλόη είπε ότι, σε μια περίπτωση, αφού είχε μετακομίσει με τον τηλεοπτικό «σύζυγό της», αυτός της έβγαλε τις κουβέρτες ενώ κοιμόταν, «και μου άρπαξε το στήθος».

«Έλεγα όχι, όχι, σταμάτα, σταμάτα γιατί κοιμάμαι», είπε η Χλόη. Πρόσθεσε ότι ανέφερε αμέσως το περιστατικό στην παραγωγή. Οι δικηγόροι της CPL είπαν ότι η Χλόη δεν ανέφερε ότι ένιωθε άβολα. Αντίθετα είπαν ότι η γυναίκα υποστήριξε ότι αισθάνεται ασφαλής και δεν ήθελε η ομάδα της παραγωγής να συζητήσει το θέμα με τον άνδρα.

Το ζευγάρι είχε αρχίσει να κάνει συναινετικό σεξ αλλά η Χλόη είπε ότι σε μια περίπτωση είχε πει «όχι». Αυτός προχώρησε ούτως ή άλλως, τόνισε η Χλόη.

«Χαμογέλασε ειρωνικά και ανέβηκε από πάνω μου, μετακίνησε το πόδι μου… Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχα πραγματικά παραιτηθεί και απλώς δεν ήθελα να θυμώσει μαζί μου όταν θα έρχονταν οι κάμερες. Απλώς έμεινα ξαπλωμένη εκεί και κοίταζα έξω από το παράθυρο», είπε η γυναίκα.

Όταν κατάλαβε ότι δεν συμμετείχε τη ρώτησε: «Δεν το θέλεις αυτό;». «Του είπα: “Σου είπα ότι δεν το θέλω αυτό”. και θύμωσε πολύ και μου είπε: “Έπρεπε να φωνάξεις και να ουρλιάξεις. Έπρεπε να με σπρώξεις”», ανέφερε η Χλόη.

Σύμφωνα με όσα εξομολογήθηκε η γυναίκα στο BBC ο τηλεοπτικός «σύζυγος» αμέσως μετά της είπε: «Με κάνεις να νιώθω σαν βιαστής».