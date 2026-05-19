Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

Στην Κρήτη, όπου η έννοια της τιμής και της οικογένειας έχει βαθιές ρίζες, κάποιες συγκρούσεις δεν σβήνουν εύκολα. Μία από αυτές είναι η αιματηρή βεντέτα στο Ρέθυμνο, μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες και συνεχίζει να προκαλεί φόβο και θλίψη.



Δεν πρόκειται απλώς για μια σειρά εγκλημάτων. Είναι ένας φαύλος κύκλος αντεκδίκησης, που πέρασε από γενιά σε γενιά, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, διαλυμένες οικογένειες και μια κοινωνία που έμαθε να ζει με τη σκιά της βίας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2023. Ένας 46χρονος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή κοντά στο ποιμνιοστάσιό του.

Ο 46χρονος που εντοπίστηκε νεκρός.



Ο άνδρας είχε πέσει θύμα ενέδρας. Οι δράστες τον αιφνιδίασαν σε έναν στενό χωματόδρομο που χρησιμοποιούσε καθημερινά. Δέχθηκε πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο στο πρόσωπο και το σώμα, χωρίς να έχει καμία δυνατότητα αντίδρασης.





Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο ήταν ότι το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα από τη σύζυγό του, η οποία τον αναζητούσε ανήσυχη.

23 Μαΐου 1994: Η μέρα που ξεκίνησε η βεντέτα

Η δολοφονία του 46χρονου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν το τελευταίο κομμάτι ενός παζλ αίματος.

Ο ίδιος ήταν ο τρίτος από τρία αδέλφια που δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο της ίδιας βεντέτας:

Το πρώτο δολοφονήθηκε το 1995

Το δεύτερο το 2007

Και το τρίτο το 2023

Με αυτόν τον τρόπο, μια ολόκληρη οικογένεια ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποτυπώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τη διάρκεια και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η αφετηρία της βεντέτας εντοπίζεται στις 23 Μαΐου 1994. Τότε, η Φωτούλα Μουζουράκη, μία 53χρονη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη.

Η γυναίκα είχε πέσει θύμα βιασμού και άγριας κακοποίησης πριν δολοφονηθεί. Το περιστατικό προκάλεσε οργή και αποτροπιασμό.

Η Φωτούλα Μουζουράκη, το πρώτο θύμα της βεντέτας

Οι δράστες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Ωστόσο, για τις εμπλεκόμενες οικογένειες, η δικαιοσύνη δεν ήταν αρκετή. Η ανάγκη για εκδίκηση άρχισε να κυριαρχεί.

Η πρώτη αντεκδίκηση

Λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1994, ο γιος της δολοφονημένης γυναίκας βρέθηκε νεκρός, εκτελεσμένος με πυροβολισμούς. Αυτό το γεγονός θεωρείται η πρώτη πράξη αντεκδίκησης και ουσιαστικά το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η βεντέτα.

Από εκεί και πέρα, τα γεγονότα διαδέχονταν το ένα το άλλο:

Νοέμβριος 1994: Δολοφονείται μέλος της αντίπαλης οικογένειας ως αντίποινα

Δεκέμβριος 1994: Ένας άνδρας χάνει τη ζωή του σε περιστατικό με όπλο μετά από τροχαίο

1995: Νέα ενέδρα με θύμα συγγενή εμπλεκόμενης πλευράς

Η βία είχε πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι επιθέσεις ήταν αιφνιδιαστικές, οργανωμένες και συχνά θανατηφόρες.

Η βεντέτα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης

Το 1999, η σύγκρουση μεταφέρεται στην Αθήνα. Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο Γιάννης Μουζουράκης που είχε καταφύγει εκεί για να σωθεί, εντοπίζεται και δολοφονείται με ριπή από καλάσνικοφ.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Κανείς δεν ήταν ασφαλής, όπου κι αν βρισκόταν».

Ο Γιάννης Μουζουράκης βρέθηκε δολοφονημένος το 1999.

Η επιχείρηση του 2011 και ο διαβόητος δραπέτης

Καθοριστικό ρόλο στη συνέχιση της βεντέτας έπαιξε ένας διαβόητος δραπέτης φυλακών, ο Βαγγέλης Σελιανάκης. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για δολοφονία, αλλά το 1996 κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές. Για τα επόμενα 15 χρόνια παρέμεινε ασύλληπτος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φέρεται να εμπλέκεται σε αρκετές δολοφονίες, διατηρώντας ενεργό τον κύκλο της εκδίκησης.

O δραπέτης Βαγγέλης Σελιανάκης

Τον Ιανουάριο του 2011, οι Αρχές εντοπίζουν τον δραπέτη σε κατοικία στο Ρέθυμνο.

Ακολουθεί ένοπλη επιχείρηση. Ο ίδιος ανοίγει πυρ κατά των αστυνομικών και εκείνοι ανταποδίδουν.

Όταν η ανταλλαγή πυροβολισμών σταματά, ο άνδρας βρίσκεται νεκρός. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν αυτοκτόνησε ή αν σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών.

Δίπλα του εντοπίζεται βαρύς οπλισμός: καλάσνικοφ, πιστόλι, χειροβομβίδα και εκατοντάδες σφαίρες.

Η λανθασμένη αίσθηση ότι όλα τελείωσαν

Μετά τον θάνατό του, πολλοί πίστεψαν ότι η βεντέτα είχε κλείσει τον κύκλο της. Όμως, τα γεγονότα έδειξαν το αντίθετο. Ήδη από το 2007 είχε σημειωθεί ακόμη μία δολοφονία, ενώ το 2023 αποδείχθηκε ότι η σύγκρουση παρέμενε ενεργή, έστω και υπόγεια.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά, η βεντέτα αυτή έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον εννέα νεκρούς. Οι οικογένειες που εμπλέκονται κουβαλούν ακόμη το βάρος του παρελθόντος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες ζουν με την αβεβαιότητα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν αυτός ο κύκλος έχει τελειώσει ή αν απλώς βρίσκεται σε ύφεση.

Το βασικό ερώτημα παραμένει:

Πώς σταματά μια βεντέτα;

Πώς σπάει ένας κύκλος που αναπαράγεται για δεκαετίες;