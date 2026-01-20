Crime Study - Υπόθεση Κικής Κούσογλου: Τη στραγγάλισε και έβγαινε στη Νικολούλη αναζητώντας τη!

Επί τέσσερις μήνες έδινε παράσταση μπροστά στις κάμερες και αναζητούσε στην Αγγελική Νικολούλη την κοπέλα που είχε στραγγαλίσει και θάψει. Η στυγερή γυναικοκτονία της Κικής Κούσογλου στη Βέροια, το 2005 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η 20χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Δάνο Μουρατίδη, ο οποίος σχεδίασε στη συνέχεια την εξαφάνιση του πτώματός της. Η εξαφάνιση απασχόλησε τις Αρχές, αλλά και την κοινή γνώμη, έντονα καθώς η υπόθεση παρουσιάστηκε και στην τηλεόραση και πήρε διαστάσεις.



Η 20χρονη Κική Κούσογλου, που ζούσε στη Βέροια, εξαφανίζεται μυστηριωδώς τον Απρίλιο του 2005. Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε σχολάσει από την καφετέρια όπου εργαζόταν και θα συναντιόταν με τον Δάνο Μουρατίδη, επί 5 χρόνια σύντροφό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα.





Ο Δάνος Μουρατίδης και η Κική Κούσογλου, 23 και 20 ετών αντίστοιχα τότε, γνωρίζονταν από παιδιά, μεγάλωσαν μαζί στη Βέροια και στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι για χρόνια. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγενών και φίλων, οι δύο νέοι γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν τη σχέση τους όταν η Κική ήταν 15 ετών. Αλλά ως ζευγάρι αντιμετώπιζαν συχνά προβλήματα καθώς υπήρχαν πολλές σκηνές ζηλοτυπίας από τον Δάνο, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια.

Ο Δάνος ήταν ζηλιάρης και η Κική, που θεωρούσε τον εαυτό της θύμα, συνήθως υποχωρούσε. Παρά τις συχνές εντάσεις, το ζευγάρι δεν έπαιρνε την απόφαση να χωρίσει και οι δύο νέοι έσμιγαν ξανά μετά από κάθε καβγά.

Τον Μάρτιο του 2005 η Κική είχε ζητήσει από τον σύντροφό της να χωρίσουν. Οι συχνοί τσακωμοί δεν τους άφησαν άλλα περιθώρια, ωστόσο διατήρησαν μια καλή σχέση μετά τον χωρισμό τους.





Την Κυριακή 10 Απριλίου 2005, προς ξημερώματα Δευτέρας, η Κική σχολούσε από καφετέρια που εργαζόταν. Ήταν περίπου 2.30 τα ξημερώματα. Στον ίδιο δρόμο, σε ένα μπαρ δούλευε και ο Δάνος. Η Κική περνώντας έξω από το μπαρ συνομίλησε για λίγο με τον Δάνο, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να την πάει σπίτι της. Έτσι κι έγινε. Ο Δάνος, σύμφωνα με το βιβλίο «Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα όπως τα έζησα» του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου, επέστρεψε στο μαγαζί και αργότερα τηλεφώνησε στην Κική για να περάσουν τη νύχτα μαζί.

Η κοπέλα τελικά δέχτηκε και κατέληξαν στο σπίτι του νεαρού, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, ξεκίνησαν τις ερωτικές περιπτύξεις χωρίς όμως να προχωρήσουν. Η Κική το μετάνιωσε και ζήτησε από τον πρώην σύντροφό της να σταματήσουν και να την πάει στο σπίτι της. Τελικά, ο νεαρός την έπεισε να κοιμηθεί στο δικό του σπίτι χωρίς όμως να έχουν επαφή.

Έκτοτε η Κική αγνοείται και δύο μέρες αργότερα, η μητέρα της δηλώνει την εξαφάνισή της. Την ψάχνουν παντού! Ένας από τους πρώτους υπόπτους που εξετάστηκαν ήταν ο Δάνος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν μαζί της το βράδυ πριν εξαφανιστεί, αλλά επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα άλλο. «Ξύπνησα και δεν τη βρήκα στο δωμάτιο», είπε. Ενώ, ανέφερε πως όταν διαπίστωσε ότι η Κική είχε φύγει, θεώρησε ότι ο χωρισμός τους ήταν οριστικός και της έστειλε το εξής μήνυμα: «Όπως νομίζεις εσύ... Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Καλά να περνάς, φιλάκια». Οι Αρχές δεν είχαν κάποιο στοιχείο εναντίον του πάντως και τον άφησαν ελεύθερο.





Στις έρευνες συμμετέχει και η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη, με την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ». Η υπόθεση της εξαφάνισης της κοπέλας γίνεται ευρέως γνωστή και ο κόσμος παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις από την τηλεόραση. Ο Δάνος αρχικά δεν ήθελε να δώσει συνέντευξη σε κανέναν, αλλά τελικά, μετά από μερικές εβδομάδες, μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη, όπου είπε τα ίδια που είχε αναφέρει και στους αστυνομικούς. Είχε παραδεχτεί πως είχαν όντως συναντηθεί με την Κική σπίτι του, πως κοιμήθηκε εκεί, αλλά όταν ξύπνησε το πρωί, αυτή είχε φύγει. Μάλιστα, ο νεαρός έκανε έκκληση σε όποιον γνώριζε πληροφορίες να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί η αγαπημένη του.



Οι έρευνες συνεχίστηκαν και η Αστυνομία εστίασε στο μήνυμα του χωρισμού. Ένα μήνυμα πολύ συγκαταβατικό και «υπεράνω», το οποίο δεν «κολλούσε» καθόλου με τον χαρακτήρα που είχε απέναντι στη σχέση του. Ο Δάνος ζήλευε την Κική υπερβολικά, οπότε δεν θα μπορούσε να το πάρει τόσο ελαφρά τη καρδία. Η αστυνομία είχε ήδη τις υποψίες της, αλλά και η δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι τον θεώρησε ύποπτο, εξαιτίας των αντιδράσεών του.



Οι Αρχές αξιολόγησαν όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και οι υποψίες στράφηκαν ξανά στον Δάνο. Ήταν πια ο νούμερο ένα ύποπτος, αλλά η αστυνομία δεν είχε αποδείξεις για την κατηγορία. Μέχρι που η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενημέρωσε την αστυνομία, πως όταν το μήνυμα-«άλλοθι» του Δάνου εστάλη στην Κική, οι δύο συσκευές, έπαιρναν σήμα από την ίδια κεραία, κάτι που σήμαινε πως τα κινητά βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.



Ο Δάνος κατάλαβε ότι πια δεν μπορούσε να κρυφτεί και ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημα που έκανε, στις 11 Αυγούστου 2005.

Τι είχε γίνει στην πραγματικότητα

Η ώρα πέρασε από την κουβέντα, η Κική αποκοιμήθηκε και ο Δάνος, ο οποίος ήταν σίγουρος ότι η κοπέλα είχε γνωρίσει κάποιον άλλον, έψαξε το κινητό της. Ένα μήνυμα που βρήκε τον εξόργισε. Έξαλλος, όρμησε στο δωμάτιο, την ξύπνησε και γρήγορα ξέσπασε καβγάς.



Περιγράφοντας τη βραδιά του εγκλήματος σημείωσε: «Είχαμε χωρίσει δύο εβδομάδες πριν. Συζητούσαμε και πέρασε η ώρα. Εκείνη κοιμήθηκε, ενώ εγώ έβλεπα τηλεόραση» είπε. Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι έψαξε το κινητό της Κικής και βρήκε ένα μήνυμα προς την «κολλητή» της, που ο Δάνος πίστεψε ότι αφορούσε κάποιον άλλον άνδρα. Έτσι, την ξύπνησε και ζήτησε εξηγήσεις για το μήνυμα. «Την τράβηξα πάνω μου. Δεν θυμάμαι αν φώναζε ή αν είπε κάτι». Έπειτα από τον καβγά τους, ο 23χρονος την άρπαξε από το λαιμό και τη στραγγάλισε. «Όταν την άφησα, δεν κουνιόταν. Έπιασα τον σφυγμό της. Διαπίστωσα πως δεν αναπνέει. Εκείνη την ώρα τα έχασα. Πανικοβλήθηκα και αποφάσισα να την εξαφανίσω. Δεν ξέρω τι έπαθα. Λες και δεν ήμουν εγώ...» πρόσθεσε. Ο Δάνος είχε κάνει πράξη την κουβέντα που πολλές φορές είχε πει στην αγαπημένη του πάνω σε καβγά: «Μόνο νεκρούς θα μας χωρίσουν».





Όταν κατάλαβε ότι η Κική δεν ανέπνεε και ήταν νεκρή, έδρασε με ψυχραιμία. Κάπνισε ένα τσιγάρο και στη συνέχεια την έντυσε με τα ρούχα της, πήρε αγκαλιά το άψυχο σώμα της και το έβαλε στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού. Μάλιστα, της έβαλε και τη ζώνη ασφαλείας για να φαίνεται σαν να κοιμάται. Αρχικά τη μετέφερε σε μια αλάνα, μέσα σε κάτι θάμνους και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός ξαδέλφου του.

Είναι γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα και ο Δάνος εκμυστηρεύεται στον Παναγιώτη Κανέλλη τα πάντα. Φεύγουν με το αμάξι και πάνε στο σημείο που βρισκόταν το πτώμα της Κικής. Ο ξάδερφος λέει στον Δάνο να αφήσουν το πτώμα εκεί προς το παρόν, να μαζέψουν την τσάντα και τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος και να επιστρέψουν το επόμενο πρωί στο σημείο για να δουν τι θα κάνουν. Εκείνο το πρωινό στις 6.30 περίπου ο Δάνος στέλνει και το μήνυμα «Όπως νομίζεις εσύ. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Καλά να περνάς, φιλάκια».

Ο Δάνος και ο ξάδερφός του Παναγιώτης, αποφασίζουν τελικά το πρωί να πάνε στο Κυδωνοχώρι Ημαθίας. Εκεί, σε ένα χαντάκι με νερό και χόρτα πετάνε τα προσωπικά αντικείμενα της Κικής. Σειρά έχει η εξαφάνιση του άψυχου σώματος. Μεταφέρουν το πτώμα στην περιοχή του Φράγματος Ασωμάτων Ημαθίας, στις όχθες του Αλιάκμονα, μία περιοχή εντελώς ερημική. Ο Παναγιώτης προτείνει να την πετάξουν στο φράγμα, αλλά ο Δάνος επιμένει να τη θάψουν.

Αγοράζουν φτυάρι και μια τσάπα και δίνουν ραντεβού ξανά για λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο δολοφόνος πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του, όμως αργότερα παραπονιέται για αδιαθεσία και πάει στο σπίτι της μητέρας του, όπου δεν εμφανιζόταν συχνά. Εκείνο το βράδυ, μαζί με φίλους του αποφασίζουν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για διασκέδαση. Μάλιστα, επισκέφθηκαν και οίκο ανοχής στην περιοχή του Βαρδαρίου.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Απρίλη, ο Δάνος καβαλάει το μηχανάκι του ξαδέρφου του και πάνε στο σημείο που είχαν αφήσει το πτώμα. Ανοίγουν λάκκο περίπου 30 πόντους βάθος και θάβουν το κορμί της Κικής.

Το απόγευμα πριν την εξαφάνιση του πτώματος, μάλιστα, είχαν τηλεφωνήσει από την καφετέρια που δούλευε η Κική στο σπίτι της και ενημέρωσαν ότι δεν είχε εμφανιστεί στη δουλειά. Και την επομένη, η μητέρα της πήγε στην Αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνισή της.

Μετά τη σύλληψη του Δάνου και του ξαδέρφου του και την υπόδειξη της θέσης του πτώματος, το κορμί της Κικής μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο της Βέροιας.



Η υπόθεση εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2006 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης και διήρκεσε τρεις μέρες.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο Δάνος ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη από την οικογένεια της Κικής. Στην απολογία του, ο δράστης ήταν ψύχραιμος και υποστήριξε ότι θόλωσε και έκανε μηχανικές κινήσεις σαν να μην ήταν ο εαυτός του.

«Ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Ήμασταν πέντε χρόνια μαζί, σαν παντρεμένοι. Κάποιες φορές μαλώναμε, χωρίζαμε για έναν μήνα, τρεις μέρες και τα ξαναβρίσκαμε», είχε δηλώσει στη δίκη.



Το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της περιύβρισης νεκρού, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό ότι βρισκόταν σε κατάσταση βρασμού. Και τελικά, μεταφέρθηκε στις φυλακές Διαβατών.





Στον ξάδερφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για υπόθαλψη εγκληματία και περιύβριση νεκρού.

Το 2021 ο Δάνος Μουρατίδης αποφυλακίστηκε από τα Διαβατά. Στη Βέροια, όπου μεγάλωσε, γνώρισε και σκότωσε την Κική Κούσογλου, δεν πάτησε ξανά το πόδι του.



«Και αν εσύ δεν μ’ αγάπησες εγώ σε αγαπώ, και αν εσύ με σκότωσες εγώ ακόμη ζω!». Είναι τα λόγια της Κικής Κούσογλου από τη Βέροια, που βρέθηκαν γραμμένα στο ημερολόγιό της και θεωρήθηκαν προφητικά.