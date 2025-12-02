Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

Η υπόθεση αυτή απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη το 1998. Ο Ρουμάνος δραπέτης Σορίν Ματέι, το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου '98, εισέβαλε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κάτω Πατήσια και κράτησε ομήρους τέσσερις ανθρώπους με την απειλή χειροβομβίδας, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Συνομιλούσε για παραπάνω από τέσσερις ώρες με τον κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων του καναλιού, Νίκο Ευαγγελάτο κι έτσι, το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε ζωντανά μια συγκλονιστική υπόθεση ομηρίας με τραγικό τέλος.

«Μ' ακούτε; Έχω τέσσερις ανθρώπους εδώ μέσα. Άκου να δεις, κρατάω μια χειροβομβίδα εδώ και άμα κάνουν πέσιμο να πούμε τώρα, χανόμαστε πέντε άτομα, το καταλαβαίνεις; Μια λάμψη, θα δείτε και τίποτα άλλο», δήλωνε στον τηλεοπτικό αέρα ο Σορίν Ματέι από την αρχή του τηλεφωνήματός του.

Πριν ξεκινήσουμε όμως να ξετυλίγουμε το κουβάρι και να ζήσουμε μαζί ξανά εκείνη τη μέρα κι εκείνη τη νύχτα, ας ρίξουμε μια ματιά στο ποιος ήταν ο Σορίν Ματέι, ο οποίος σημειωτέων είχε αποδράσει πέντε φορές από φυλακές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, ο οποίος είχε καλύψει και την υπόθεση τότε, στο βιβλίο του «Οι αστέρες του εγκληματικού πάνθεου», ο Ματέι γεννήθηκε το 1972 στη Ρουμανία. Διέθετε όμως και ελληνική υπηκοότητα, καθώς η μητέρα του μετά τον θάνατο του πατέρα του είχε παντρευτεί έναν Έλληνα από την Κρήτη. Αργότερα, η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής, όμως το ζευγάρι δεν τα πήγαινε καλά και τελικά μετά από καιρό χώρισε.

Ο Σορίν Ματέι από την ηλικία των 15 ετών άρχισε να απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές με διάφορες πράξεις, κυρίως μικρο-αδικήματα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Πάνος Σόμπολος, έμενε τότε μαζί με τον αδελφό του σε ένα υπόγειο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κι ενώ είχαν επισκεφτεί τη μητέρα του μία δικαστής και μία επιμελήτρια ανηλίκων φαίνεται πως εκείνη δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σορίν. Ο Ματέι γενικά χωνόταν όλο και πιο βαθιά στην παρανομία και σε διάστημα πέντε χρόνων απασχόλησε 11 φορές την υπηρεσία ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Σε κάποια φάση βρέθηκε και στις αναμορφωτικές φυλακές στην Κασσαβέτεια Μαγνησίας όπου παρέμεινε για έξι μήνες. Εκεί, σύμφωνα με τον Π. Σόμπολο, διδάχτηκε πολλά για την παρανομία.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Σορίν Ματέι, πριν το αιματηρό περιστατικό στην Οδό Νιόβης, είχε αποδράσει πέντε φορές. Η πρώτη του απόδραση ήταν το 1995 όταν διέφυγε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου είχε οδηγηθεί για να δικαστεί για μια απόπειρα ανθρωποκτονίας και αρκετές ληστείες. Κατάφερε να ξεφύγει λοιπόν όταν ζήτησε από τον φρουρό να τον πάει τουαλέτα και εκεί βρήκε την ευκαιρία να το «σκάσει». Συνελήφθη το 1996 ξανά. Οδηγήθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας και εκεί τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου εκμεταλλευόμενος μια φασαρία που έγινε στη φυλακή, κατάφερε να δραπετεύσει πάλι. Βρέθηκε στην Αθήνα, συνελήφθη εκ νέου, αλλά δήλωσε άρρωστος και έτσι οδηγήθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», από όπου κατάφερε και πάλι να διαφύγει. Έπειτα, όταν συνελήφθη ξανά, οδηγήθηκε στις φυλακές στη Λάρισα και, μαντέψτε, κατάφερε να αποδράσει και από εκεί!

Αρχές του 1997 η αστυνομία τον εντοπίζει τυχαία σε μπλόκο, τον συλλαμβάνει και τον οδηγεί προφυλακιστέο στον Κορυδαλλό. Λόγω της συμπεριφοράς του, τελικά τον πηγαίνουν στο ψυχιατρείο των φυλακών. Τον Ιούλιο του 1998 διατάσσεται η μεταγωγή του στη φυλακή του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όμως ενώ βρίσκεται στο τμήμα μεταγωγών της Πάτρας, καταφέρνει να ξεφύγει.

Φτάνουμε λοιπόν στην 5η Σεπτεμβρίου του 1998, όταν συλλαμβάνεται ένας συνεργός του Ματέι. Η αστυνομία τον χρησιμοποιεί και κανονίζει να κλείσει ραντεβού με τον Σορίν Ματέι κάπου στην Αχαρνών. Ωστόσο, ο Ματέι το έχει υποψιαστεί και είναι οπλισμένος.

Όταν τους αντιλαμβάνεται, σταματάει ένα αυτοκίνητο όπου μέσα βρίσκεται μια γυναίκα με δύο παιδιά και τους απειλεί για να διαφύγει με το αυτοκίνητό τους. Ένας αστυφύλακας όμως, ο Θανάσης Κρυσταλλόγιαννης, που συμμετείχε στην επιχείρηση, του αντιπροτείνει να πάρει αυτόν ως όμηρο. Τελικά, τον πείθει και φεύγει μαζί του.

Έπειτα, πέρασε από ακόμη ένα μπλόκο στη Λυκόβρυση, όπου ουσιαστικά οι αστυνομικοί τον άφησαν για μην πυροβολήσει εναντίον τους και κατευθύνθηκε προς την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας. Έπειτα από ώρες, άφησε τον αστυφύλακα στον Πειραιά και ο ίδιος έφυγε με ταξί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ύστερα από αρκετές έρευνες η αστυνομία τον εντόπισε λίγες ημέρες αργότερα στην Αθήνα.

Ο Σορίν Ματέι, λοιπόν, στις 23 Σεπτεμβρίου, επισκέπτεται μία φίλη του στο ισόγειο πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κ. Πατήσια. Με τη φίλη του αυτή, την Πηνελόπη, έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ενώ βρίσκεται εκεί ο Ματέι, ένας από τους αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν κάνει το λάθος να χτυπήσει την πόρτα. Ο Ματέι καταλαβαίνει ότι η αστυνομία είναι απ' έξω, προλαβαίνει να σηκωθεί, αρπάζει μία χειροβομβίδα και μετά από μία συμπλοκή με τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να εισβάλουν για να τον πιάσουν, καταφέρνει να διαφύγει μέσω του φωταγωγού. Έτσι, καταλήγει σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας.

Λίγο μετά τις 7 εκείνο το απόγευμα, ο Σoρίν Ματέι μέσα από το διαμέρισμα στο οποίο είχε εισβάλλει, τηλεφωνεί στο ΣΚΑΪ και ζητά να βγει στον τηλεοπτικό αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο παρουσιαστής Νίκος Ευαγγελάτος παίρνει ρόλο διαπραγματευτή ουσιαστικά και αρχίζει να συνομιλεί με τον Ματέι. Όπως είχε δηλώσει ο Ν. Ευαγγελάτος σε ντοκιμαντέρ του BBC σχετικά με την υπόθεση Ματέι, μπλέχτηκε σε αυτήν την κατάσταση χωρίς να το θέλει και πως αν είχε ξανά αυτή την ευκαιρία σήμερα δεν θα το έκανε.

Μας τηλεφώνησε πριν από λίγο, ο καταζητούμενος Ρουμάνος ο Ματέι Σορίν ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα. [...]

Ακούς; Tην προηγούμενη φορά είχα πάρει να πούμε ένα κερατά μπάτσο να πούμε όμηρο... την προηγούμενη φορά σεβαστήκανε πολύ τη ζωή του και ανοίξανε τον δρόμο και έφυγα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση έχω να πούμε τέσσερις ομήρους και έχω εγκλωβιστεί να πούμε σε ένα σπίτι να πούμε στην Αχαρνών από πάνω.

Αρχικά ο Σορίν Ματέι δίνει στον Νίκο Ευαγγελάτο μία από τους ενοίκους του σπιτιού, την Αμαλία Γκινάκη, για να δείξει ότι δεν έχει πειράξει κανέναν ακόμα. Οι όμηροι, όπως μάθαμε αργότερα στον «αέρα», ήταν η Σουλτάνα Γκινάκη, 58 ετών, η κόρη της Αμαλία Γκινάκη, 25 ετών τότε, ο γιος της Ευάγγελος Γκινάκης και ο αρραβωνιαστικός της Αμαλίας, Απόστολος Μακρινός, ετών 34.

Όπως καταλαβαίνετε, μετά από κάποια λεπτά στον τηλεοπτικό αέρα και πολύ κόσμο να παρακολουθεί, αρχίζει να συγκεντρώνεται πλήθος ανθρώπων κάτω από το διαμέρισμα όπου διαδραματίζεται η ομηρία. Φυσικά, στο σημείο αυξάνονται οι αστυνομικές δυνάμεις (περίπου 70 αστυνομικοί στους γύρω δρόμους), καταφθάνουν και μονάδες των ΕΚΑΜ, εισαγγελέας και εννοείται πολλοί δημοσιογράφοι.

Ο Σορίν Ματέι, μέσα στο διαμέρισμα, βγάζει τα κορδόνια από κάποια παπούτσια που βρήκε μέσα στο σπίτι και δένει το χέρι του με το ένα χέρι της Αμαλίας και το άλλο χέρι της Αμαλίας με αυτό του αρραβωνιαστικού της, του Απόστολου. Λίγο αργότερα, παραδέχεται live στο δελτίο ειδήσεων ότι βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης, ενώ ζητά και 500.000 δολάρια!

- Πρώτα απ' όλα επειδή είμαι πολύ μαστουρωμένος τώρα... Πρέπει να κάτσω να πούμε κάποιες ώρες εδώ να ξεμαστουριάσω, για να μπορώ να φύγω. Αλλιώς δεν μπορώ, να πούμε...

- Πότε κάνατε χρήση ναρκωτικών τελευταία φορά;

- Τώρα, πριν από μισή ώρα [...] Δεν μπορώ να κρατήσω και τη χειροβομβίδα καλά...

Κατά τις 8 το βράδυ φτάνει στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ ο υπαρχηγός της αστυνομίας, υποστράτηγος Θεόδωρος Πλάκας, προκειμένου να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις μέσω του τηλεφώνου. Κυρίως, ήθελε να μάθει αν η χειροβομβίδα που είχε στα χέρια του ο Ματέι ήταν αληθινή ή όχι.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ζητά να συνομιλήσει ξανά με κάποιον από τους ομήρους και παίρνει το ακουστικό πάλι η Αμαλία Γκινάκη.

- Υπάρχει όντως αυτή η χειροβομβίδα για την οποία έγινε λόγος;

- Ναι την κρατάει στο χέρι του.

- Απασφαλισμένη;

- ...Ναι!

«Κρατάω μια χειροβομβίδα εδώ, απασφαλισμένη και άμα κάνουνε πέσιμο να πούμε τώρα και μου φύγει από το χέρι, χανόμαστε πέντε άτομα! Το καταλαβαίνεις;», ακούγεται να λέει ο Ματέι από την άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής.

Λόγω της χρήσης ηρωίνης που είχε κάνει, ο Σ. Ματέι ζητά αμφεταμίνες από την αστυνομία προκειμένου να κατορθώσει να μείνει ξύπνιος. Αντί για αμφεταμίνες όμως, οι αστυνομικοί του στέλνουν υπνωτικά χάπια τα οποία αναγνωρίζει ο Σορίν Ματέι, με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη και διακοπή της επικοινωνίας με τους αστυνομικούς. Επίσης το τρομερό είναι ότι οι αστυνομικοί γνωρίζοντας πως έχει χειροβομβίδα, την οποία αν αφήσει θα εκραγεί, του έστειλαν χάπια α οποία θα τον έκαναν να χαλαρώσει και να αφήσει την χειροβομβίδα!

«Τώρα μου την έχει δώσει κατακέφαλα [...] ιδρώνω. Έχω εδώ και τους ανθρώπους να πούμε και κάθονται σαν μισοπεθαμένοι, σαν κηδεία λες και είμαστε και νιώθω, να πούμε... σου λέω, χάλια»!

Κατόπιν κάποιων συζητήσεων, όμως, ο Σορίν Ματέι αποφασίζει λίγο μετά να ελευθερώσει έναν όμηρο, τον Βαγγέλη Γκινάκη.

Στις 9 περίπου το βράδυ, ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος, αρχηγός της αστυνομίας, καταφθάνει στην οδό Νιόβης, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά τις διαπραγματεύσεις. Μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να ανακρίνει τη φίλη του Σορίν Ματέι, με την οποία έκαναν χρήση ηρωίνης, την Πηνελόπη, έτσι ώστε να διαπιστώσει αν η χειροβομβίδα που κρατάει ο Ματέι είναι αληθινή ή όχι. Αν και η Πηνελόπη ήταν επίσης υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο αρχηγός της αστυνομίας βασίστηκε στα λόγια της, δηλαδή ότι η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη.

Επίσης, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, στο διαμέρισμα της Πηνελόπης είχε βρεθεί και μια αυτοσχέδια περόνη χειροβομβίδας και αυτό ήταν επίσης κάτι που έκανε τον αρχηγό της αστυνομίας και άλλους αστυνομικούς να υποθέσουν ότι είναι ψεύτικη η χειροβομβίδα του Ματέι. Στο συμβούλιο που γίνεται λοιπόν επί τόπου, οι αστυνομικοί αποφασίζουν να εισβάλουν στο διαμέρισμα, διατάσσοντας παράλληλα τον ΣΚΑΪ να διακόψει την τηλεοπτική κάλυψη της τηλεφωνικής σύνδεσης με τον Ματέι.

Γύρω στις 11 τη νύχτα, ο Σορίν Ματέι αποφασίζει να απελευθερώσει και τη Σουλτάνα Γκινάκη.

Την ώρα που η Σουλτάνα Γκινάκη φεύγει από το διαμέρισμα και κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας μπαίνουν μέσα.

Παρόλα αυτά, η τηλεοπτική μετάδοση συνεχίζεται κανονικά, με αποτέλεσμα να ακουστεί ο διάλογος των αστυνομικών με τον Σορίν Ματέι, όπως επίσης η έκρηξη που ακολούθησε από τη χειροβομβίδα, η οποία τελικά ήταν πέρα για πέρα αληθινή.

Απ' την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά η Αμαλία Γκινάκη, η οποία διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Η χειροβομβίδα έσκασε πίσω από τα πόδια της και έκοψε το κορμί της.

Επίσης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά και έπειτα ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι του. Άλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρότερα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, ο Σορίν Ματέι μεταφέρεται κι αυτός στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Μετά από δύο μέρες, οι γιατροί και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου κρίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει περισσότερο ο Ματέι στο νοσοκομείο και ότι η κατάστασή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Έτσι, αποφασίζεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν έφτασε εκεί ο Ματέι ήταν σε κατάσταση καταστολής. Μάλιστα, οι ποσότητες των κατασταλτικών φαρμάκων που βρέθηκαν στο αίμα του, σύμφωνα με τον γιατρό υπηρεσίας Ιωάννη Κούτρα, ήταν δόσεις για ελέφαντα. «Μου κάνει εντύπωση ότι ήταν σε καταστολή και ότι ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα και δεμένος στο κρεβάτι. Είναι λάθος [...] Είναι πολύ πιθανό να κάνει εμετό, να κάνει εισρόφηση και να πνιγεί. Η δόση που είχε ο Ματέι από αυτό το φάρμακο δεν ήταν δόση για ανθρώπινο... ήταν δόση για ελέφαντα».

Λίγες μέρες μετά, στις 26 Σεπτεμβρίου ο Σορίν Ματέι είναι νεκρός.

Επίσης κάποιες μέρες αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή και η Αμαλία Γκινάκη που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη της χειροβομβίδας.

Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, ο αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος παραιτείται από την αρχηγία της αστυνομίας και αμέσως ξεκινά πειθαρχική και δικαστική έρευνα για την υπόθεση. Ο Βασιλόπουλος ανέλαβε όλη την ευθύνη για όσα έγιναν κάνοντας λόγο για λάθος του ίδιου και λανθασμένης ενημέρωσης των υφισταμένων. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο με την αιτιολογία της ακούσιας ανθρωποκτονίας λόγω αμέλειας.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών Μαρία Μαλούχου εισηγήθηκε την δίωξη όλων των αξιωματικών της Αστυνομίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια. Ωστόσο μετά από τα δικαστήρια που ακολούθησαν, τον Μάιο του 2000, τελικά αθωώθηκαν όλοι οι αξιωματικοί της Αστυνομίας.

Σφοδρή κριτική δέχτηκε και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ για την μετάδοση της ομηρίας. Με αφορμή το γεγονός αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δραχμών στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, για την απευθείας μετάδοση με το σπίτι της οδού Νιόβης και τον Σορίν Ματέι.

Η υπόθεση Σορίν Ματέι σίγουρα έχει τη δική της θέση στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία και φυσικά στα εγκληματολογικά χρονικά και το αστυνομικό ρεπορτάζ.