Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία
Συχνές πλέον οι εμφανίσεις καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες κοντά στις ακτές
Μία αναπάντεχη συνάντηση και για καλή τους τύχη από μακριά είχαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Λουτρακίου, καθώς ένας καρχαρίας «έκοβε βόλτες» δίπλα στην ακτή.
Πρόκειται για καρχαρία (4-5 μέτρων) και αμέσως έγινε θέμα συζήτησης και πολλοί ήταν εκείνοι που τράβηξαν βίντεο.
Οι επισκέψεις καρχαριών στα νερά του Κορινθιακού Κόλπου, και όχι μόνο έχουν γίνει συχνές τα τελευταία χρόνια. Επειδή ωστόσο είναι χειμώνας, το θανατηφόρο αρπακτικό αντιμετωπίζεται προς το παρόν με χιούμορ στο διαδίκτυο.
