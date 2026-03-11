H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Newsbomb

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Kaizen Gaming, μία από τις κορυφαίες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, ανακοίνωσε την εξαγορά της GameplAI, που αποτελεί πρωτοπόρο πάροχο λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς του sports trading και των analytics. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Kaizen Gaming θα ενσωματώσει τις δυνατότητες της GameplAI στην ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα, που λειτουργεί σε 20 αγορές, επιταχύνοντας την υιοθέτηση της AI για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της στο iGaming.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Kaizen Gaming να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που την έχουν αναδείξει ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κλάδου στον κόσμο. Η GameplAI διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στο AI-driven trading, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Sportsbook. Με την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ΑΙ της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η GameplAI, μεταξύ των οποίων ο αυτοματισμός, η προσωποποίηση και τα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου, η Kaizen Gaming θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ήδη κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού στα σπορ που προσφέρει στους πελάτες του Betano παγκοσμίως.

Ο Χρήστος Τζαλαβράς, Chief Product Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά: «Η εξαγορά αυτή αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε καινοτομία και ανθρώπινο ταλέντο, που μας τοποθετούν στην αιχμή των εξελίξεων στον κλάδο. Καταλυτική σε αυτή τη συμφωνία ήταν η κοινή μας κουλτούρα και η προσήλωσή στην πρωτοπορία και την αποτελεσματικότητα. Η πρώτη εξαγορά της Kaizen Gaming θα τη βοηθήσει να απογειώσει και να θωρακίσει την παγκόσμιας κλάσης εμπειρία Sportsbook που προσφέρει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του ο Graham Savage, συνιδρυτής και CEO της GameplAI, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέρος της Kaizen Gaming, μιας εταιρείας που κατανοεί ουσιαστικά τη μετασχηματιστική δυναμική που έχει η AI για τον κλάδο».

Ο Νίκος Βολάκης, συνιδρυτής και CTO της GameplAI, πρόσθεσε: «Ξεκινά ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την GameplAI. Η κλίμακα της Kaizen Gaming, με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο στρατηγικό όραμα για πρόοδο, θα μας επιτρέψει να ξεκλειδώσουμε ένα νέο επίπεδο στις υπηρεσίες που παρέχουμε».

Η Tekkorp Capital ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Kaizen Gaming για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ η Wiggin LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Σχετικά με την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον ‘Ανθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα βραβεία “Operator of the Year” στα EGR Operator Awards και τα SBC Awards για το 2024 και το 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming

Σχετικά με την GameplAI

H GameplAI είναι πάροχος τεχνολογικών λύσεων sports trading και analytics, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία εξειδικεύεται στα player markets, στο micro-betting, καθώς και γενικότερα στην ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων τιμολόγησης για τα κυρίως αθλήματα και τα e-sports.. Συνεργάζεται με operators σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση των trading διαδικασιών και βελτιστοποιώντας την απόδοση των sportsbooks.

https://gamepl.ai

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

14:04ΥΓΕΙΑ

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ