H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η Kaizen Gaming, μία από τις κορυφαίες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, ανακοίνωσε την εξαγορά της GameplAI, που αποτελεί πρωτοπόρο πάροχο λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς του sports trading και των analytics. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Kaizen Gaming θα ενσωματώσει τις δυνατότητες της GameplAI στην ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα, που λειτουργεί σε 20 αγορές, επιταχύνοντας την υιοθέτηση της AI για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της στο iGaming.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Kaizen Gaming να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που την έχουν αναδείξει ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κλάδου στον κόσμο. Η GameplAI διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στο AI-driven trading, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Sportsbook. Με την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ΑΙ της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η GameplAI, μεταξύ των οποίων ο αυτοματισμός, η προσωποποίηση και τα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου, η Kaizen Gaming θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ήδη κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού στα σπορ που προσφέρει στους πελάτες του Betano παγκοσμίως.

Ο Χρήστος Τζαλαβράς, Chief Product Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά: «Η εξαγορά αυτή αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε καινοτομία και ανθρώπινο ταλέντο, που μας τοποθετούν στην αιχμή των εξελίξεων στον κλάδο. Καταλυτική σε αυτή τη συμφωνία ήταν η κοινή μας κουλτούρα και η προσήλωσή στην πρωτοπορία και την αποτελεσματικότητα. Η πρώτη εξαγορά της Kaizen Gaming θα τη βοηθήσει να απογειώσει και να θωρακίσει την παγκόσμιας κλάσης εμπειρία Sportsbook που προσφέρει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του ο Graham Savage, συνιδρυτής και CEO της GameplAI, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέρος της Kaizen Gaming, μιας εταιρείας που κατανοεί ουσιαστικά τη μετασχηματιστική δυναμική που έχει η AI για τον κλάδο».



Ο Νίκος Βολάκης, συνιδρυτής και CTO της GameplAI, πρόσθεσε: «Ξεκινά ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την GameplAI. Η κλίμακα της Kaizen Gaming, με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο στρατηγικό όραμα για πρόοδο, θα μας επιτρέψει να ξεκλειδώσουμε ένα νέο επίπεδο στις υπηρεσίες που παρέχουμε».

Η Tekkorp Capital ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Kaizen Gaming για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ η Wiggin LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Σχετικά με την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον ‘Ανθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα βραβεία “Operator of the Year” στα EGR Operator Awards και τα SBC Awards για το 2024 και το 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming

Σχετικά με την GameplAI

H GameplAI είναι πάροχος τεχνολογικών λύσεων sports trading και analytics, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία εξειδικεύεται στα player markets, στο micro-betting, καθώς και γενικότερα στην ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων τιμολόγησης για τα κυρίως αθλήματα και τα e-sports.. Συνεργάζεται με operators σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση των trading διαδικασιών και βελτιστοποιώντας την απόδοση των sportsbooks.

