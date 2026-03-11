Η Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του σπουδαίου σόουμαν Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Για τη βαθιά σχέση που τη συνέδεε με τον σπουδαίο σόουμαν Γιώργο Μαρίνο μίλησε στο Newsbomb.gr η συγγραφέας, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Νίνα Ναχμία.

Η ίδια περιγράφει τη σχέση τους ως ιδιαίτερα στενή, τονίζοντας πως ένιωθε για εκείνον μια σχεδόν μητρική αγάπη. Όπως εξηγεί, τους έφερε κοντά ο πόνος που κουβαλούσε ο καλλιτέχνης. «Ο Γιώργος είχε υποφέρει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επισκέψεις και η καθημερινή επικοινωνία

Η κυρία Ναχμία παρακολουθούσε τη ζωή του στενά τα τελευταία χρόνια και τον επισκεπτόταν συχνά στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων όπου διέμενε. «Πήγαινα να τον βλέπω και μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα στο τηλέφωνο – λέω σχεδόν γιατί στο τέλος δεν μπορούσε πια», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δρόμος του σπουδαίου καλλιτέχνη προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολος. Όπως σημείωσε, αντιμετώπισε δύσκολες οικογενειακές σχέσεις και έντονη πίεση από τον πατέρα του. «Οι σχέσεις με την οικογένειά του δεν ήταν καλές. Ο πατέρας του τον ζόριζε πολύ και δεν ήθελε να κάνει όσα πραγματικά επιθυμούσε», ανέφερε.

«Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά. Όπως εξηγεί η κυρία Ναχμία, η σκηνή ήταν το καταφύγιό του. «Άλλοι άνθρωποι όταν περνούν δύσκολα αποσύρονται ή χάνονται. Εκείνος κατάφερε να ξεπεράσει τον πόνο μέσα από την έκθεση και τη σκηνή. Αυτό ήταν το γιατρικό του», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ακόμη και η επιτυχία δεν ήρθε εύκολα. Υπήρχαν περίοδοι που το κοινό δεν είχε κατανοήσει ακόμη το ιδιαίτερο ταλέντο του. «Πολλές βραδιές κάποιοι πήγαιναν απλώς για να τον γιουχάρουν ή να τον κοροϊδέψουν. Δεν αναγνώρισαν όλοι αμέσως το ταλέντο του», σημείωσε.

Οι στίχοι που έγραψε για εκείνον

Η Νίνα Ναχμία αποκάλυψε επίσης πως είχε γράψει πριν από χρόνια ένα ποίημα αφιερωμένο στον Γιώργο Μαρίνο, εμπνευσμένη από τη ζωή και τις δυσκολίες του, το οποίο μελοποίησε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Όπως ανέφερε, όταν ο ίδιος ο Μαρίνος το άκουσε για πρώτη φορά «έκλαιγε σαν μικρό παιδί».

Διαβάστε επίσης