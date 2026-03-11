Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ
Η Vanguard αναγνώρισε το πλοίο ως το Star Gwyneth της Star Bulk, χωρητικότητας 83.000 dwt (κατασκευής 2006)
Ένα πλοίο της Star Bulk Carriers έγινε το τρίτο πλοίο που δέχεται πλήγμα σε μια σειρά από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων γύρω από το Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη.
Η Vanguard αναγνώρισε το πλοίο ως το Star Gwyneth της Star Bulk, χωρητικότητας 83.000 dwt (κατασκευής 2006). Η ιδιοκτήτρια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 160 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο εφοπλιστής Χρήστος Παππάς.
Η Star Bulk είναι ένας χρηµατοοικονοµικά εύρωστος όµιλος, µε συνδυασµένη ρευστότητα περίπου 420 εκατ. δολαρίων.
