Επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: 8 προσαγωγές, μία σύλληψη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομική επιχείρηση υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 έρευνες σε οικίες, έχουν προσαχθεί 8 άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr οι προσαχθέντες είναι τρεις Πακιστανοί, μία Ελληνίδα, ένας Ιρακινός και τρεις Τούρκοι. Ο συλληφθέντας Τούρκος, είχε ερυθρά αγγελία από τη γείτονα για κακουργηματική απάτη.

