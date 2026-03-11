Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

Η υλοποίηση των νέων συμβάσεων σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής επιχειρησιακών προϊόντων τεχνολογιών αιχμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

Στιγμιότυπο από την Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25"

Τέσσερις νέες συμβάσεις, οι πρώτες μέσα στο 2026, υπογράφηκαν από το ΕΛΚΑΚ ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων δοκιμών πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της διακλαδικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ».

Από τις τέσσερις συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), η μία είναι με το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) του ΓΕΕΘΑ και οι άλλες τρεις με ιδιωτικές εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος,

Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν αφενός στην ανάπτυξη kamikaze drone από το ΚΕΤΑΚ και αφετέρου στην κατασκευή εγχώριων συστημάτων τριών τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μάχης (UCAV) Κατηγορίας Ι, με σαφή προσανατολισμό την άμεση αξιοποίησή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η υπογραφή νέων συμβάσεων, στο πλαίσιο του προγραμματικού κύκλου υλοποίησης εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η υλοποίηση των νέων συμβάσεων σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής επιχειρησιακών προϊόντων τεχνολογιών αιχμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ουσιαστικά, επισφραγίζεται η ανάπτυξη του οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την ελληνική βιομηχανία και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ ως στρατηγική γέφυρα μεταξύ πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Τι είχε αναφέρει ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει τονίσει επανειλημμένα την τεράστια σημασία που αποδίδει στο ΕΛΚΑΚ:

«Tο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύουν τον ρόλο της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «διαβάσαμε» ήδη από το 2023 με ευκρίνεια τους καιρούς που έρχονται. Μία από τις πιο εμβληματικές αλλαγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ήταν η δημιουργία του ΕΛΚΑΚ και η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, με στόχο να εξελίξουμε τις τεχνολογικές μας δυνατότητες. Ήταν η απάντησή μας στα ερωτήματα που θέτει η νέα εποχή με τη δημιουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής καινοτομίας».

